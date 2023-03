Rugăciunea pe care să rostești în Postul Paștelui. Cuvintele puternice pe care să le spui ca să fii ferit de necazuri

Postul Paștelui este cel mai lung post și cel mai aspru dintre cele patru posturi importante din an. Datorită acestui lucru mai este denumit și „Postul mare”. În această perioadă, creștinii se roagă pentru sănătate și armonie în familie. Iată rugăciunea pe care să o rostești în Postul Paștelui.

Rugăciunea pe care să o rostești în Postul Paștelui

Postul Paștelui începe pe data de 27 februarie și durează 40 de zile, până pe data de 16 aprilie 2023. Este cel mai lung și aspru dintre toate posturile mari de peste an. Spre deosebire de Postul Crăciunului, care are mai multe zile de dezlegare la pește, Postul Paștelui are doar două zile în care credincioșii pot mânca pește.

Pe lângă postul pe care creștinii trebuie să-l respecte în cele 40 de zile, este bine ca aceștia să rostească și o rugăciune, despre care se spune că este foarte puternică și făcătoare de bine.

„Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletului meu, ascultă-mi rugăciunea de vineri! În această zi a Răstignirii Tale pe Cruce, ai pătimit. Și ai luat moarte pentru păcatele noastre. Mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog bunătăţii Tale să mă învredniceşti cu Darul Tău. Căci pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine. La fel precum Tu, Cel îndurat, ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, Doamne, ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă! Și să urăsc voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta. Ca să o simt precum au simţit-o Maica Sfântă, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta. Luminează-mi simţirile, așa cum Tu ai făcut să Te cunoască făpturile neînsufleţite, când s-au mişcat la răstignirea Ta. Așa cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit. Și Ți s-a plecat, de l-ai pus în rai.

Dă-mi, Doamne, darul Tău! Iartă, Doamne, păcatele mele, pentru Sfintele Tale Patimi. Și cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează în rai. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi. O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia! Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sânt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

Semnificația celor 40 de zile din Postul Paștelui

Postul Paștelui ne amintește, prin durata lui de 40 de zile, de postul lui Moise de pe Muntele Sinai. Atunci, acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii.

Prin urmare, postind timp de 40 de zile, credincioșii se învrednicesc să primească pe Cuvântul lui Dumnezeu întrupat și născut din Fecioara Maria.

De asemenea, Postul Paștelui ne amintește de postul îndelungat ținut de patriarhii și drepții din Vechiul Testament, în așteptarea Mântuitorului.

Numărul 40 are sens religios și o semnificație importantă. Potopul lui Noe a ținut 40 de zile și 40 de nopți, iar profetul Iezechiel a stat culcat 40 de zile pentru cei 40 de ani de nelegiuiri ai poporului iudeu.