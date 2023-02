Postul Paștelui 2023. Pe ce dată începe și ce nu este bine să faci

În funcție de echinocțiul de primăvară și de luna plină, creștinii sărbătoresc Paștele. Data acestuia variază de la an la an, nefiind una fixă. Postul Paștelui sau Postul Mare, cum îi mai spun credincioșii, este reprezentat de perioada care precede Paștele. Data la care începe postul Paștelui este legată de cea a Paștelui. Acesta are o durată de 40 de zile. Iată așadar când cade postul Paștelui 2023, precum și ce nu este bine să faci, conform unor tradiții și obiceiuri.

Postul Paștelui 2023. Ce nu este bine să faci. Tradiții și obiceiuri

Postul Mare începe în Miercurea Cenușii și respectarea lui durează 40 de zile, oglindind cele 40 de zile pe care Isus le-a petrecut postind în pustiu înainte de a-și începe lucrarea. Se poate vedea, de asemenea și oglindirea celor 40 de ore pe care Isus le-a petrecut în mormânt înainte de învierea sa.

Postul este o perioadă care implică disciplinele duale de abstinenţă şi post. În timpul Postului Mare, mulți creștini se angajează să postească sau să renunțe la anumite alimente, obiceiuri sau luxuri, cum ar fi: carne, prăjituri, dulciuri, alcool și fumat, pe durata acestuia. Asta se face atât ca formă de pocăință, cât și ca unealtă spirituală pentru a îmblânzi trupul și a „ascuți spiritul” pentru rugăciune, reflecție și contemplare în pregătirea sărbătoririi Paștelui. Tradițiile și obiceiurile spun că în această perioadă a postului Paștelui nu este bine că creștinii să facă nunți, botezuri sau petreceri.

Cât durează postul Paștelui 2023

Postul Paștelui 2023 începe ope 27 februarie și durează 40 de zile, iar prima zi este întotdeauna Miercuri. Cu toate acestea, există adesea confuzie cu privire la momentul în care se termină Postul Mare!

Acest lucru se datorează parțial faptului că, de fapt, există întotdeauna 46 de zile între prima zi de post și Duminica Paștelui, deoarece la cele 40 de zile se adaugă și săptămâna mare. Acest post este cel mai lung, precum și cel mai strict dintre toate.

Paștele ortodox în următorii ani

În acest an, Paștele Ortodox pică pe data de 16 aprilie. Până în 2034, datele pe care se va sărbători Paștele ortodox vor varia foarte mult, astfel:

Paștele Ortodox 2024 – 5 mai Paștele Ortodox 2025 – 20 aprilie Paștele Ortodox 2026 – 12 aprilie Paștele Ortodox 2027 – 2 mai Paștele Ortodox 2028 – 16 aprilie Paștele Ortodox 2029 – 8 aprilie Paștele Ortodox 2030 – 28 aprilie Paștele Ortodox 2031 – 13 aprilie Paștele Ortodox 2032 – 2 mai Paștele Ortodox 2033 – 24 aprilie Paștele Ortodox 2034 – 9 aprilie.

Ce să nu faci de Paște potrivit tradițiilor și obiceiurilor

Legat de sărbătoarea Paștelui există o serie de tradiții și obiceiuri, care sunt respectat în special în zonele rurale. Acestea diferă de la o zonă geografică la alta. Iată ce nu este bine să faci potrivit acestora, dacă nu vrei să ai parte de ghinion: