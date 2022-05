Rugăciune pentru un loc de muncă pe sufletul tău. Cui trebuie să te închini

Rugăciune pentru un loc de muncă pe care ți-l dorești. Găsirea unui loc de muncă pe care îl consideri potrivit pentru tine poate face obiectul unei rugăciuni, iar în Moldova, spre exemplu, preoții le spun credincioșilor că anumiți sfinți pot face minuni pentru cei care știu cum să ceară un job mai bun.

Astfel, prin rugăciuni către Sfânta Xenia, sfinții Mina, Efrem cel Nou și Nicolaie poți găsi un loc de muncă la care râvnești de mult timp. Iată rugăciunea Sfântului Efrem cel Nou!

„Preacuvioase Părinte Efrem, cu grăbire alerg către tine, căci, aflând cât de mare este mulțimea celor pe care i-ai ajutat să-și găsească un serviciu, vin să-ți pun și eu înainte durerea mea. Sufletul îmi este tulburat și ostenit de la atâtea încercări și mâhnirea mă cuprinde la gândul că parcă nu este și pentru mine un loc în care să-mi câștig pâinea cea de toate zilele.

Niciunde pe unde am căutat nu am primit un răspuns bun, ci am rămas doar cu așteptarea și dramul de nădejde că poate-poate se va schimba ceva în bine și pentru mine. De aceea, te rog, Mare Mucenice Efrem, fii și mie milostiv, căci sunt încredințat că tu poți să rânduiești împrejurări folositoare, iar glasul tău cel blând și dumnezeiesc poate preschimba inimile oamenilor în a fi bunăvoitoare.

Spulberă toate cele care îmi stau împotrivă și învrednicește-mă ca nu numai viața mea pământească să se preschimbe în bine, ci și alcătuirea sufletului să se strămute în lucrarea credinței și împlinirea dumnezeieștilor porunci ale Domnului nostru Iisus Hristos.

Fă în așa fel, încât locul de muncă pe care o să-l dobândesc prin sfintele tale rugăciuni să îmi fie spre întărirea întru cele bune și spre cinstea vieții ca nimănui să-i mai fiu povară, ci însumi să le fiu de ajutor celor care le este de trebuință.

Fie ca sub aripa acoperământului tău să fiu păzit de toată lucrarea cea rea și vătămătoare și, dobândind cele trebuincioase aici, pe pământ, să am și inimă recunoscătoare către iubitorul Dumnezeu, pe care să mă învrednicesc a-L cunoaște mai bine, lucrând poruncile Evangheliei Sale”.