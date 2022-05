Ce rugăciune se citește de Rusalii. Cuvintele pe care trebuie să le rostești cu ocazia acestei sărbători

Ce rugăciune se citește de Rusalii, potrivit rânduielilor bisericești. În fiecare an, la cincizeci de zile de la duminica Paștelui, creștinii ortodocși sărbătoresc Rusaliile. Această sărbătoare este una dintre cele mai importante sărbători din an și nu are o dată fixă, dată celebrării variind de la un an la altul. În Calendarul Creștin Ortodox această sărbătoare este trecută cu cruce roșie. Rusaliile marchează încheierea sărbătorilor pascale creștin-ortodoxe. Legat de această sărbătoare există o serie de tradiții și obiceiuri. Unele fac referire și la rugăciunile pe care le fac creștinii ortodocși în această zi. Iată așadar ce rugăciune se citește de Rusalii.

Ce rugăciune se citește de Rusalii ca să atragi binele în viața ta

Rusaliile au ca semnificații pogorârea Duhului Sfânt, sub formă de limbi de foc, asupra oamenilor. La pogorârea Duhului Sfânt au participat peste 100 de creștini, pe lângă apostoli.

În momentul în care asupra apostolilor s-au pogorât limbi de foc, ei au început să vorbească toate limbile pământului. Acel moment a fost considerat cel în care s-au născut toate graiurile pământului. Apostolii au primit harul de a împrăștia învățăturile divine prin toată lumea.

Când se sărbătoresc Rusaliile

Sărbătoarea Rusaliilor mai este cunoscută de către creștinii ortodocși și sub denumirea de Pogorârea Sfântului Duh sau Duminica Mare. Nu în toate regiunile din țară, sărbătoarea Rusaliilor ține la fel. Astfel:

3 zile țin Rusaliile în Moldova și Transilvania

7 zile în Muntenia și Oltenia

8 zile în Banat.

În acest an, Paștele ortodox a fost sărbătorit pe data de 24 aprilie. Drept urmare, la cincizeci de zile după Învierea lui Iisus Hristos, creștinii ortodocși vor sărbători Rusaliile, respectiv duminică pe 12 iunie și luni, pe 13 iunie 2022.

Tradiții și obiceiuri de Rusalii

Există o serie de tradiții și obiceiuri pe care le respectă cu sfințenie creștinii ortodocși. Printre acestea se numără și pomenirea celor trecuți în neființă. Pentru aceștia se duc la biserica ortodoxă lucruri pentru sfințit. Printre acestea se numără și anumite plante despre care se crede că ar primi puteri tămăduitoare în urma sfințirii.

Se spune că cine nu respectă tradițiile și obiceiurile de Rusalii, precum și cei care nu vor respecta sărbătoarea vor avea de a face cu Ielele. Acestea sunt spirite malefice. Ele provoacă boala care este cunoscută popular sub denumirea de “luat din Rusalii”.

Rugăciune puternică de Rusalii

Tot de Rusalii, creștinii ortodocși care nu reușesc să ajungă la slujbă, la Sfânta Biserică, rostesc rugăciuni, dimineața, când se trezesc. Pe lângă rugăciunile către Maica Domnului aceștia se mai roagă și către către Duhul Sfânt, pentru ajutor, pentru ghidare, pentru iertarea păcatelor, pentru a avea forță, și pentru a avea împliniri în viață. Rugăciunea care se citește de Rusalii este numită: ,,Împărate ceresc”. Aceasta este o rugăciune a sufletului, fiind extrem de puternică, atunci când vine vorba de căpătarea forței, precum și de împliniri în viață. Iată ce rugăciune se citește de Rusalii: