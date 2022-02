Ruby, primele dezvăluiri despre Dancing on Ice. Ce o să se întâmple în emisiune, de fapt EXCLUSIV

Ruby abia așteaptă ca telespectatorii să se bucure de un nou proiect pe micile ecrane. Așa cum a obișnuit pe toată lumea, Ruby este entuziasmată și se antrenează în fiecare zi. Vedeta consideră că acest show o să schimbe regulile, mai ales pentru că vine cu un format nou și unic pentru România.

Sunt bucuroasă oricând am ocazia de a participa la un show de o asemenea grandoare, cred că o să fie ceva ce nu s-a mai văzut în România, este un show unic. Noi muncim extrem de mult în fiecare zi, astăzi este ziua 20 de antrenament. Eu le număr, zic că este ziua 20 de captivitate pentru că zilele noastre, ale concurenților, au ajuns să fie doar despre antrenament și doar despre Dancing on ice, nu avem timp să ne ocupăm de altceva.

„Sunt foarte bucuroasă. Totul a pornit ca o mare provocare pe care am întâmpinat-o cu foarte mari emoții și cu foarte multe semne de întrebare, la fel ca pe toate provocările mari din viața mea de până acum. Provocarea vine din partea echipei mele preferate de televiziune, din partea echipei care pot spune că m-a crescut în televiziune.

Un lucru este sigur: Ruby este o adevărată luptătoare, demonstrând că are capacități care o pot duce cât mai aproape de finală. Vedeta a participat în numeroase emisiuni, astfel că fanii au putut să observe o altă latură de-a sa, ea fiind pregătită pentru orice provocare.

Eu am participat la multe experiențe care mi-au îmbogățit sufletul și am fost aproape de primul loc de fiecare dată. Poate este momentul meu să fiu pe primul loc și să câștig alături de partenerul meu dacă se aliniază planetele. Ar fi un vis îndeplinit al partenerului meu, pe lângă bucuria mea de a purta coronița.”, ne-a mai spus Ruby.

Vedeta a recunoscut că avea o pasiune în copilărie, anume mersul pe role, care o să o ajute și în acest proiect. Îndrăgita cântăreață a punctat că nu s-a ferit nici de a patina pe gheață, însă o să își depășească limitele în noua emisiune care o să captiveze foarte mulți români.

„Am fost mereu aproape de primul loc, sunt entuziasmată și încărcată de energie mereu și o dau cu bâta în baltă la final, dar cred că așa a fost să fie până acum. Sunt câștigată pentru că Dumnezeu îmi dăruiește experiențe de genul acesta.

Am mers foarte mult pe role în copilărie, prin cartier, fugeam de mamaia cu mai multă ușurință în acest fel și la un moment dat, în primul an de liceu, am fost la mătușa mea în Amsterdam. Acolo avea un patinoar aproape de casă, iar eu având o oarecare experiență cu rolele mi-am făcut abonament și câteva zile, o săptămână, m-am dus. Mă plimbam ca un copil.

Acum, în fiecare zi suntem forțați să ne depășim nivelul, așteptările sunt de a ne transforma și de a livra oamenilor un show de dans și patinaj profesionist. Vrem să fie ceva frumos și să ne ridicăm la nivelul partenerilor pe care îi avem.”, a explicat vedeta.