Concurenți „Dancing on ice: Vis în doi” de la Antena 1. Ce vedete grele vor participa

Antena 1 vrea să dea lovitura în această primăvară cu un format care promite să dea telespectatorii pe spate. Emisiunea se numește „Dancing on ice: Vis în doi” și aduce în prim-plan cele mai îndrăgite vedete din România. Despre ce este vorba și cine sunt persoanele publice care vor lupta pentru cele mai nobile vise.

În primăvara acestui an, la Antena 1 va debuta emisiunea „Dancing on Ice: Vis în doi”, un show în care nouă vedete au acceptat provocarea de a concura pe gheață, în ritm de dans, alături de patinatori profesioniști.

Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Cătălin Cazacu vor încerca să-i impresioneze pe jurați și pe telespectatorii de acasă cu performanțele lor pe gheață.

Ringul de dans al emisiunii „Dancing on Ice: Vis în doi” va fi scena celor mai talentați artiști care vor munci din greu pentru a îndeplini vise care merită realizate.

„Până acum, cel mai mare dușman al meu a fost propria teamă. Nu îmi este rușine să recunosc. Am fost terifiată de ideea că aș putea suferi o accidentare urâtă sau că aș putea eșua. Dar am descoperit că iubesc gheața și ador să îmi testez limitele. Dancing on Ice: Vis în doi nu este doar un proiect colosal de televiziune, este și o oportunitate de a oferi.

Este șansa de a lupta alături de partenerul meu pentru a împlini un vis pentru cei ce nu o pot face singuri. Este un proiect care m-a învățat ce înseamnă modestia, prietenia și ce înseamnă să fii parte dintr-o echipă.”, a declarat Iulia Albu la Antena 1.