Ruby, primele declarații despre operația suferită: ”Nu am avut grijă de intervenție”

Ruby și-a operat din nou sânii. Dar cu ce probleme se confruntă, de fapt, bruneta? Iată că din cauza neatenției, lucrurile s-au agravat pentru ea.

Ruby, primele declarații despre operația suferită

Ruby a speriat pe toată lumea, după ce ieri seară s-a filmat pe un pat de spital, iar mai apoi în scaun cu rotile. Și ca să-și mai liniștească fanii, dar mai ales să închidă gurile rele care s-au grăbit să facă speculații, frumoasa brunetă le-a dezvăluit tuturor de ce a suferit o nouă intervenție.

Astfel că din cauza unor complicații, Ruby s-a operat din nou la sâni. Vedeta le-a povestit fanilor săi că nu este pentru prima dată când trece printr-o asemenea situație și că felul ei mai ”zbuciumat” de a fi îi aduce mereu probleme.

A tăiat lemne și a ajuns la spital

”Vă mulțumesc că vă gândiți la mine. Am ajuns iarăși la doctor pentru că nu am avut grijă de intervenția mea de la sâni. Spre rușinea mea, am niște zvâcuri de nebună și nu pot să stau potolită niciodată. După prima mea intervenție, am avut un concert în Iași și am început să mă comport ca o nebună, ca și cum nu mi se întâmplase nimic”, a notat Ruby.

De altfel, Ruby este conștientă că nu respectă cum ar trebui indicațiile medicilor și că de aceea problemele s-au agravat pe termen lung. Iar dacă prima oară a ajuns pe patul de spital pentru că a dansat pe scenă și a doua oară a reținut apă, acum, acum Ruby s-a pus pe tăiat lemne, fapt care i-a adus mari complicații!

”Acțiunea mea de acum câțiva ani m-a afectat pe termen lung și a trebuit să intervin din nou. Am început să rețin apa, mi-a scos apa doamna doctor. După care, iarăși. M-am pus să sparg lemne acum câteva zile și iata-mă, sunt aici! Dar o să fiu bine!”, a mai adăugat vedeta.