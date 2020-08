Ruby, internată de urgență la spital! Vedeta a fost dusă în scaun cu rotile spre sala de operații

Ce se întâmplă cu Ruby? Frumoasa artistă i-a îngrijorat pe toți, după ce a postat pe rețelele de socializare mai multe filmulețe de pe patul de spital.

Ruby, internată de urgență la spital!

Complet nemachiată, dar cu zâmbetul pe buze, vedeta le-a spus fanilor săi că se simte bine și că-și face de una singură probleme.

”Stați liniștiți, nu am absolut nicio problemă, decât cele pe care mi le fac singură. Eu mereu când am probleme, am pentru că mă ocup. Le fac, le provoc, sunt problematică, dar apreciez grija voastră. Fiți bine! Și voi, și eu! Singura mea problemă reală acum este că nu am voie să beau suc, pot să beau doar apă”, a spus Rubin.

Dar îngrijorarea a fost cu atât mai mare cu cât, la un moment dat, bruneta s-a filmat în timp ce se afla în scaunul cu rotile, în drum spre operație! Să fie oare vorba despre o nouă intervenție estetică ori problemele de sănătate nu-i dau pace artistei?

”Azi merg cu papa mobilul, face cinste papa? Ia uite-mă! Eu pot să merg și pe picioarele mele, dar cică nu am voie! Merg să o văd pe doamna doctor! O să-mi pună oare o perfuzie cu suc? Pa, prieteni! Ne vedem când… mă trezesc!”, le-a menționat Ruby internauților înainte de operație.

S-a lansat în străinătate

Ana Claudia Grigore, pe numele ei de scenă, Ruby, s-a născut în Medgidia pe 28 ianuarie 1989. Mai are un frate mai mic pe nume Andrei. Ruby a absolvit liceul de muzică „Dinu Lipatti”, secția Arta Actorului, după care a lucrat în domeniul jurnalismului, fiind redactor la două reviste.

Ruby și-a ales numele de scenă după un cântec al formației engleze Kaiser Chiefs. Ea a susținut primul ei concert într-un club din Germania, devenind astfel prima interpretă română care s-a lansat în străinătate.