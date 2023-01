Roxana Vancea și soțul ei au mari emoții pentru nuntă: “E un stres pe care nu-l putem suporta”. Ce model de rochie a ales mireasa EXCLUSIV VIDEO

Dragoș Paiu și Roxana Vancea s-au căsătorit civil în 2019, iar anul acesta sunt șanse mari ca ei să ajungă și la altar. Fosta asistentă TV și-a dorit ca botezul lui Zian, fiul lor, și nunta să fie evenimente separate. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Dragoș Paiu ne-a dezvăluit că nunta va fi restrânsă, mirii dorindu-și să se bucure în tihnă de moment și nicidecum să organizeze o petrecere grandioasă, așa cum se obișnuiește în showbiz.

Pasionați de sport, Roxana Vancea și Dragoș Paiu s-au întâlnit într-o sală de sport, iar de atunci formează unul dintre cele mai trainice cupluri din showbiz. Din toamna lui 2021, de când a devenit mamă, vedeta se ocupă îndeaproape de Zian, dar și de Milan, fiul soțului ei dintr-o relație anterioară. Roxana Vancea îl iubește pe puști ca pe propriul copil, fapt ce îl bucură nespus pe Dragoș Paiu, instructor de fitness, cunoscut drept Syko:

„Nu mai am în plan niciun copil. Îmi ocupă tot timpul, jumătate de an mi s-a părut că i-am răpit lui Milan foarte multe momente, în care noi puteam să mergem, să facem lucruri și am fost condiționați de faptul că bebe e prea mic și nu putem să mergem.

Chiar dacă am plecat cu el de la două luni, am fost cu el în piscină la munte, într-un hotel, dar mi s-ar părea că îi țin oarecum pe loc pe Milan și pe Zian”, ne explica Roxana Vancea într-un interviu anterior motivul pentru care vor rămâne la formula de 4 membri.