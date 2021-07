Roxana Vancea a luat o decizie radicală. Bruneta, cunoscută pentru pozele sexy, silueta perfectă și formele voluptoase, a decis să își șteargă orice fotografie în care apărea într-o ipostază senzuală. Motivul este unul surprinzător.

Roxana Vancea s-a căsătorit de curând și o să devină mămică pentru prima oară. Mulți au visat să ajungă alături de brunetă, iar fotografiile sale sexy erau extrem de apreciate în mediul virtual.

Se pare că aceasta s-a decis să nu se mai pozeze în fel și fel de ipostaze și să își schimbe viața radical.

Frumoasa brunetă și Dragoș Paiu și-au unit destinele în luna decembrie 2019, în mare secret.

Cei doi au chemat doar apropiații și rudele la frumosul eveniment, iar, de atunci, ei au parte doar de clipe frumoase, mai ales pentru că vedeta urmează să aducă pe lume un băiețel.

Chiar dacă mulți au crezut că partenerul vedetei și-ar fi dorit ca pozele sexy cu ea să fie șterse, se pare că nu acesta este motivul pentru care Roxana Vancea a vrut să scape de orice fotografie în care își expune formele perfecte.

Dragoș Paiu are un băiețel dintr-o relație anterioară, Milan, pe care vedeta îl adoră.

După ce micuțul a fost înscris la grădiniță, mai multe mămici și educatoare au început să o urmărească pe brunetă pe platformele de socializare, așa că ea și-a dorit să facă o schimbare.

Roxana Vancea va deveni mămică de băiețel, așa că se bucură enorm pentru că Milan va avea un partener de joacă. Totuși, vedeta, îndrăgostită de sport, nu are voie să facă multă mișcare și încearcă să mănânce cât mai sănătos.

„L-am pus pe Milan să anunțe, dar nimeni nu înțelegea. Așa i-am anunțat, dar, oricum, se așteptau pentru că noi ne gândeam la treaba asta. L-am întrebat înainte pe Milan pentru a vedea dacă vrea o surioară sau un frățior. (…)

Nu am voie să fac foarte multă mișcare. Încerc să mănânc cât mai sănătos, acum nu mai mănânc dulciuri, mănânc fructe.

Am luat 800 de grame. (…) Mi-a fost rău două săptămâni, în rest nu am avut nimic, nu am simțit nimic.”, a mai zis vedeta pentru Cătălin Măruță.