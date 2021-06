Roxana Vancea, fosta vecină de la Neatza cu Răzvan și Dani, se pregătește să devină mămică și trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Chiar dacă poartă în pântec un bebeluș, bruneta, cunoscută pentru silueta sa de invidiat și formele voluptoase, arată excepțional, așa că prezentatorul Cătălin Măruță a fost curios să afle câte kilograme a luat în sarcină.

Roxana Vancea și soțul ei, Dragoș Paiu, sunt extrem de îndrăgostiți și se pregătesc pentru un nou capitol din viața de cuplu. Aceștia și-au dorit să devină cât mai repede părinți, dar se bucură deja de un băiețel, Milan, dintr-o fostă relație a partenerului fostei asistente TV. Frumoasa brunetă va aduce pe lume tot un băiețel, așa că a dezvăluit că va alege nașterea naturală.

Cât despre bebeluș, se pare că Milan a decis ce nume o să primească frățiorul său. Roxana Vancea are o relație foarte specială cu micuțul, considerându-l parte din familia sa. Viitorul copil ce o să vină pe lume o să aibă numele de Ayan, după cum a anunțat mândru băiețelul partenerului brunetei.

„4 luni și o săptămână. Încă nu mi se vede burtica. Am fost aseară la control pentru că ultima oară mi-a zis că 70% o să fie băiat. Aseară mi-a confirmat că o să fie 100% băiat. O să fie scorpion sau săgetător. Da, am făcut pasul exact când am simțit că sunt pregătită să fiu mamă. Până atunci am fugit de asta cât am putut.

Avem o relație foarte frumoasă, petrecem mult timp împreună, Milan stă mai mult la noi. Nu simt că nu este copilul meu. (…) Eu vreau să nasc normal, s-ar putea să nu am foarte multe variante.”, a spus Roxana Vancea.