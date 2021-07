Roxana Nemeș s-a operat de o boală gravă. Asta a chinuit-o la Survivor România, de fapt

Fanii Roxanei Nemeș au rămas șocați de veștile auziți desprea aceasta. Cunoscuta fostă concurentă de la ‘Bravo, ai stil’ a fost operată de o boală gravă. Ce s-a întâmplat cu cântăreața și ce a chinuit-o la ‘Survivor România 2021’?

Roxana Nemeș le-a adus vești proaste fanilor săi cărora le-a mărturisit că nu stă bine la capitolul sănătate. Cunoscuta fostă concurentă de la ”Survivor România 2021″ a recunoscută că a suferit niște dureri teribile. Solista a primit diagnosticul care a șocat-o în urmă cu un an și jumătate, la un control banal.

Suferința pe care a suportat-o atunci a fost mare pentru că boala pe care o are duce la infertilitate, în cel mai rău caz. Blondina a mărturisit în repetate rânduri că are de gând să devină mamă și că vrea ca în viitorul apropiat să întemeieze o familie alături de bărbatul pe care îl iubește.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a fost nevoită să ia un tratament pentru ca problemele să se amelioreze. Concret, este vorba despre endometrioză, afecțiune cu care s-a chinuit foarte mult în perioada în care a participat la celebra emisiune din Republica Dominicană, difuzată pe Kanal D. O operație a făcut-o să se simtă cu mult mai bine.

Solista s-a recuperat rapid și susține că nu mai are dureri, dar se află în continuare sub atenția medicilor și ia tratament medicamentos. Vedeta a mărturisit că visează să aibă un copil și chiar la moment ‘lucrează la un bebe’, așa că planurile sunt destul de mari.

Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare îi sunt alături și îi doresc numai binele pentru ca totul să devină realitate pe cât de repede posibil pentru a o vedea și în acest rol.

„La un control banal am aflat de această boală. Domnul doctor a depistat acum un an jumătate, am refuzat să cred că am aşa ceva. Aveam dureri groaznice. Boala duce şi la infertilitate, este vorba despre endometrioză. M-a chinuit rău şi la Survivor, eram mereu pe pastile.

Acum, după operaţie sunt bine. Nu a fost foarte greu, am preferat să rezolv problema decât să am astfel de dureri. M-am recuperat rapid. Sunt sub tratament. Îmi doresc copii, când vrea Dumnezeu atunci o să vină, poate a întârziat până acum şi din cauza acestei afecţiuni. Lucrăm la un bebe, da”

Roxana Nemeş (Sursa: Teo Show)