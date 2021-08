Roxana Nemeș, la ‘Detectorul de minciuni’. A spus tot adevărul despre Zanni și Ana Porgras

Roxana Nemeș spune adevărul despre Zanni! Ce a mărturisit cântăreața despre protejatul lui Alex Velea și Ana Porgras? Fanii emisunii Survivor România 2021 nu se așteptau la una ca asta.

Survivor România 2021 a cuprins multe emoții care au ajuns cu siguranță și dincolo de micile ecrane. Fanii emisiunii s-au întrebat care este adevărul despre relația dintre Zanni și Ana Porgras. Cei doi se comportau ca niște îndrăgostiți la început de drum, dar cu toate astea ambii au subliniat că îi leagă doar o prietenie foarte bună.

Tensiunile aveau să vină după ce protejatul lui Alex Velea punea mâna pe trofeul Survivor. La finele competiției a luat la cunoștință că Ana s-ar fi folosit de el doar pentru a se bucura de un număr mai consistent de fani. De asemenea, tot din această cauză s-a comportat bine cu acesta și a lăsat să se vadă că între ei ar putea fi ceva mai mult.

Roxana Nemeș a fost invitată la show-ul ‘Detectorul de minciuni’ unde a vorbit despre întreaga sa experiență din Republica Dominicană și a atins și subiectul sensibil dintre Zanni și Ana. Fosta concurentă de la ‘Bravo, ai stil’ a declarat că nu a văzut niciun gest prea apropiat sau ieșit în comun între cei doi. Cu toate astea, artista a mărturisit că i-a văzut într-un moment adormind îmbrățișați.

„Eu una nu am văzut, să știi. Nu am văzut nici măcar un sărut între ei doi, îți spun sincer. Nici măcar pe plajă, unde poate nu erau camere. La un moment dat, într-adevăr, când dormeau chiar în fața mea, se țineau în brațe„, a dezvăluit Roxana Nemeș pentru theXclusive.

Zanni a mărturisit că Ana a însemnat mult pentru el și că doar simpla sa prezență în Dominicană l-a făcut să vadă lucrurile altfel și timpul să treacă mai ușor. Acesta a mai menționat că totul s-a schimbat imediat după ce toată lumea a ajuns înapoi în România și că a rămas dezamăgit într-o măsură de fosta gimnastă.

„Am inteles ca Zanni a spus ce s-a intamplat. Am intrat sa va spun tot. Ideea e ca in momentul in care intelegi lucrurile diferit ajungi să fii diferit. Eu nu am fost in nicio emisiune sa spun ca noi avem o relatie, ca suntem intr-un cuplu.

Nu am fost niciodata impreuna, dar l-am sustinut din tot sufletul, ma bucur ca el a casigat. Dar nu a fost vorba de o iubire intre noi, de dragoste. Noi ne-am cunoscut inainte de Survivor, la probele sportive. Nu l-am dezamagit eu pe Zanni, in egala masura m-a dezamagit si el pe mine”

Ana Porgras (Sursa: live Instagram)