Roxana Nemeş, la Antena 1. Cântăreaţa a semnat deja contractul. Ce va prezenta la Acces Direct

Roxana Nemeș a anunțat că va face trecerea de la muzică la televiziune. Dacă până acum fanii erau obișnuiți să o vadă la concerte, vedeta va putea fi urmărită în curând și la televizor în rolul de reporter. A semnat deja contractul cu Antena 1 și va fi reporterul emisiunii Acces Direct.

Lasă muzica pentru televiziune. Roxana Nemeș va fi reporter la Acces Direct

Roxana Nemeș va fi noul reporter special al emisiunii Acces Direct. Vedeta anunță că a pregătit deja o serie de materiale cu supervedete pe care abia așteaptă să le împărtășească fanilor.

„Așa cum v-am promis, vă dau vestea despre noul meu proiect! Lucrez de doi ani la el, cu mult drag și stăruință! Împreună cu echipa de la Acces Direct, lucrăm la altfel de materiale. Însemnând tot ce ține de autenticitatea artistului, bloggerului, sportivului. Artist la rândul meu, am plecat de la ideea ca voi, publicul de acasă, să cunoașteți omul din spatele vedetei! Începând de mâine, mă veți putea urmări într-o nouă postură, și anume cea de reporter special. Am pregătit deja câteva materiale frumoase, autentice cu supervedete! Abia aștept să vedeți despre ce e vorba!”, a scris Roxana Nemeș pe contul personal de Instagram.



Roxana Nemeș a devenit cunoscută după ce a lansat piesa Give me a little more, care i-a adus titlul Best New Act în cadrul Romanian Top Hits 2012. Ulterior a colaborat cu Gabriel Baruta și Admiral C4 C. Cu cel din urmă a lansat piesa Boom Bang, care le-a adus premiul Best Raggae Artist Of The Year și Best Raggae/DanceHall Song Of The Year în cadrul ADMA AWARDS 2013.

La sfârșitul anului 2013, i s-a propus să devină imaginea oficială a Hotelului de Gheață. Artista a câștigat și Best Girl Act în cadrul evenimentului Romanian Top Hits și ulterior a lansat piese precum Mă dezbrac de Secrete, Goi și Drog letal.