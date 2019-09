Cristina Cioran, prima apariție după ce a plecat de la Acces Direct! A pornit într-o nouă aventură

Cristina Ciorcan a dat startul unei aventuri, după ce a anunțat că prezența sa la Acces Direct se va sfârși. Actrița și-a luat iubitul de mână și au ales o destinație deosebită care să-i relaxeze la maximum și să-i rupă de viața cotidiană. Unde a plecat și care sunt primele povești ale fostei prezentatoare de televiziune?

Cristina Cioran și-a anunțat de curând fanii că va urma să părăsească rolul de moderator al emisiunii Acces Direct. Cu toate că aceștia s-au întristat o perioadă că nu o vor mai vedea pe micile ecrane, abia așteptau ca blondia să aibă mai mult timp să părăsească țara în noi călătorii. Urmăritorii Cristinei de pe rețelele de socializare se arată extrem de încântați când actrița le povesteșe diverse pățanii din vacanțe sau le arată locuri noi. De data aceasta, Cristina a ales să plece în Skiathos. Imaginile din mediul online surprindeau peisaje fără cusur și multe fotografii cu partenerul său care sigur că vor deveni amintiri demne de păstrat.

„Luni… aventura noastra în Skiathos a început cu Aerotravel sâmbătă cu în zbor super de o ora, cu TAROM o aterizare extraordinară pe o pistă super scurtă care începe chiar din mare! Superba insulă parcă ne-a așteptat pe noi exploratorii veseli! Am ajuns în frumosul hotel Esperides Beach Hotel Skiathos chiar pe malul mării! Zis să nu stăm și am plecat să explorăm insula. Koukounaries Beach Skiathos prima oprire, mănăstirea Evaggelistria Monastery Skiathos a doua oprire. M-a impresionat foarte tare respectul pe care îl au cei de aici pentru natură, plante aromatice, măsline!” Cristina Cioran (Sursa: intagram.com)

Iubita actriță obișnuiește să le povestească prietenilor idn online inclusiv cu ce delicatese se înfruptă sau care sunt exact lucrurile pe care le face atunci când pleacă într-o vacanță.

„Am mancat la Lapiscine in Skiathos si dupa un somnic am vizitat Kastro, un loc super, un loc de unde poti vedea Marea Egee cat e ea de mare. Stati pe faza ca va zic ce am mai facut! Numai prostii :)))))”

Cristina Cioran