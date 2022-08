Roxana Nemeș, apariție răvășitoare după ce a fost înșelată de soț. Toți au întors capul după ea (foto exclusiv)

Roxana Nemeș a surprins pe toată lumea și a atras toate privirile în recenta sa apariție. Totul s-a întâmplat după ce a fost înșelată de soț. Vedeta a avut parte de un eveniment neașteptat și a fost anunțată prin telefon că partenerul ei a călcat strâmb. Cu toate astea, blondina l-a iertat și a decis să meargă mai departe. Iată că acum toți au întors capul după ea, mai cu seamă după cele petrecute!

Roxana Nemeș a trecut peste episodul neplăcut în care și-a văzut soțul cu o altă femeie. Solista se afla pe platourile de filmare de la emisiunea ,,Splash! Vedete la apă” atunci când a aflat vestea.

Cu toate că i-a fost foarte greu să accepte că partenerul ei a călcat strâmb, cea din urmă l-a iertat și toate au revenit la normal. Roxana și-a făcut apariția mai senzuală decât până acum.

Cântăreața și-a lăsat la vedere formele într-un costum de baie roz care să meargă în contrast cu pielea sa bronzată. Ea era abia ieșită din valurile mării, cu părul ud și puțin concentrată să ajungă mai repede pe nisip pentru a se usca.

Soțul Roxanei Nemeș a fost surprins în balconul Ioanei Popescu cel mai probabil după ce cei doi au avut un moment intim. Aceștia s-au sărutat, iar la scurt timp de la escapadă a aflat și soția afaceristului.

Călin Hagimă a mărturisit că nu are o relație amoroasă cu bruneta în cauză, ci doar a fost vorba despre o vizită profesională care nu a avut alte conotații. De asemenea, Ioana Popescu a infirmat și ea scenariul și a spus că cei doi sunt verișori.

„Ce aveți, mă, ați luat-o razna? Ce bărbat a fost la mine? Aveți poze cu noi pe balcon? Aaaa… E un văr de-a meu. A venit la o vorbă. Aveți poză când ne sărutăm? Păi așa îmi pup eu toți verii. Ce mare lucru, terminați cu prostiile!”, a spus Ioana Popescu, potrivit cancan.ro.

„E foarte important să fim o echipă. Doar aşa se poate, în opinia mea. Am scris o piesă pentru soţul meu, este povestea noastră de iubire. Noi ne cunoaştem de ceva vreme, dar abia după vreun an şi jumătate am decis să fim împreună. Viaţa a vrut să fie aşa! El a venit exact când şi cum a trebuit. Cununia noastră a fost ceva spontan, am făcut asta pentru că am simţit amândoi.”, a declarat solista la scurt timp după nuntă în cadrul emisiunii Teo Show.