Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit, după mai bine de 5 ani de relație. Primele imagini de la cununia civilă. Foto

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit astăzi, 20 februarie! Cei doi au ținut totul ascuns, până în urmă cu câteva momente. Tinu a făcut un story în care le-a arătat fanilor frumoasei vedete că de azi este luată. Ce vestimentații au ales proaspeții însurăței pentru ziua cea mare?

Zi mare pentru Roxana Ionescu! Vedeta s-a căsătorit pentru a doua oară! Deși episoadele grele nu i-au ocolit, Roxana și Tinu au decis că sunt făcuți unul pentru celălalt și că trebuie să facă pasul cel mare. Cei doi au decis să petreacă doar cu familia alături și să rămână discreți, la fel cum au fost în toți cei cinci ani în care și-au trăit povestea de iubire. Proaspeții însurăței au ales ca și în ziua marelui eveniment să meargă pe ceva clasic, așa că mirele a ales un costum negru și mireasa o vestimentație albă dintr-un material mai pretențios care a avut o inserție pe urmă. Roxana și-a făcut apariția așa cum a obișnuit pe toată lumea: cu un make-up natural și o coafură care să-i lase la vedere trăsăturile feței.

Tinu și Roxana se iubesc de ani buni și au reușit să treacă împreună peste pierderea unui copil. Din păcate, vara anului trecut aducea o veste extrem de tristă în familia amorezilor: sarcina vedetei se oprise din evoluție. Cu toate astea, episoadele grele au continuat să-i unească și să îi facă să-și dorească mai tare să-și petreacă restul vieții împreună. Tinu este din Timișoara și este managerul unui club celebru din orașul natal. Deși acest lucru implică mult timp, nu a renunțat la pasiunea pentru muzică, așa că are și diverse colaborări cu artiști români.

„În ultimii cinci ani am făcut naveta, am fost navetistă de lux, aşa îmi plăcea mie să spun. Stau cu iubitul meu la Timişoara şi vin la Bucureşti când este cazul. Jobul meu, fostul meu job (n.r. aşa s-au cunoscut). Uşor uşor am început o colaborare, a urmat una personală şi uite aşa au trecut cinci ani. Are două cluburi. Da, ne gândim şi la căsătorie, nu ştim încă când. Suntem foarte agitaţi, continuu plecăm, avem ceva de făcut. Ne-am propus să călătorim foarte mult. Vorbim în fiecare zi la telefon, de văzut ne vedem mai rar (n.r. cu părinţii)”

Roxana Ionescu