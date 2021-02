Roxana Ghiță, desființată de coechipierii de la Survivor. Scandal în echipa Războinicilor

Deși printre primele adversare de temut în fața faimoaselor, Roxana Ghiță a cunoscut declinul după prima sa accidentare. Nu a primit permisiunea medicului pentru a mai concura pentru o scurtă perioadă de timp și pare că micul repaus, fiind lovită doar la arcadă, deci se va recupera rapid, i-a adus gânduri nepotrivite pentru un adevărat războinic. Foamea și-a spus cuvântul, recunoaște ea. Dar nu același motiv l-au găsit-o și coechipierii. De pildă, Musty o consideră cea mai slabă din echipă, fără a da prea multe detalii, în timp ce Andreea e de părere că este cea mai sensibilă, nu și slabă din punct de vedere sportiv.

Scandal la Survivor, în echipa Războinicilor. Roxana Ghiță este ținta furiei colegilor

Tensiunile au atins cote maxime în tabăra Războinicilor de la Survivor. După două jocuri pierdute și unul câștigat, cel de comunicare, concurenții echipei albastre par să fie încă pe nisipuri mișcătoare. Deși înainte de începerea provocărilor afirmă în cor că și-au rezolvat problemele de comunicare, când ajung în junglă o iau de la capăt. Destabilizarea ar avea multe cauze, fiecare participant numind câte una, însă furia tuturor s-a năpustit asupra Roxanei în cea mai recentă ediție.

Nominalizate pentru a reveni în România sunt Marilena și Andreea.

Musty: Mie mi se pare ca fost penibila situatia. Era de asteptat pe de o parte, ma asteptam din partea lui Alin sa faca ceva la un moment dat. Si-a bagat singur degetul in ochi el. In ziua de azi… Mi-au zis si Maria, si Albert și cand m-au intrebat pe cine o sa votez am spus ca nu o stiu. Sincer, mi se pare cea mai slaba din echipa.

A luat trei puncte la rand, dar apoi s-a dus in joc. Roxana e foarte trista mereu, e cazuta. Consider ca e adevarat ceea ce se intampla cu ea. I-am si zic lui Alin de fata cu toata lumea ca pe el nu il expuneam pentru ca el a fost foarte mult la jocuri, pentru ca altceva nu face, doar doarme.

Roxana: Eu nu inteleg de ce spui ca asunt cea mai trista. Nu m-am plans ca mi-e dor de casa, am fost cea mai puternica, azi am avut niste probleme de sanatae. Spuneti-mi si mie care este realitatea voastra. Eu nu cred ca sunt cea mai slaba sportiv.

Andreea: Eu cred că esti sensibila, nu ca esti slaba sportiv. Mereu cand am votat am spus ca esti sensibila.

Roxana: Eu pana acum nu am zis nimic. Am jucat cu ele mai bune si m-au batut si le-am batut si eu. Nu e o chestie care sa denote ca eu sunt persoana cea mai potrivita sa plece.

Musty: Tu plangi la toate jocurile. Nu mai comentez. Daca toata lumea vorbeste…

Sorin: Eu daca as fi fost votat favorit, iti spun sincer, te-as fi votat pe tine ca sa iti dau un impact emotional foarte puternic.