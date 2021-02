Roxana Ghiță de la Survivor, reacție fără precedent. A făcut anunțul crunt la Kanal D. După ce Alexandra Stan a spus de nenumărate ori că vrea să părăsească competiția din Republica Dominicană, iată că acum a venit rândul uneia dintre Războinici. Ce a declarat Roxana Ghiță i-a lăsat pe toți mască.

Ziua și scandalul pentru concurenții de la Survivor. Roxana Ghiță de la Războinici a făcut anunțul care i-a demoralizat pe colegii săi de echipă. Frumoasa roșcată vrea să plece din Republica Dominicană. Sportiva a fost surprinsă plângând pe plajă. Se pare că Războinica vrea să părăsească celebra competiție de la Kanal D deoarece simte că nu mai are nicio motivație de a lupta în continuare.

„Nu mai simt nicio motivatie, nici interna nici externa. Nu am motiveaza recompensele de la joc. Am ajuns intr-un stadiu de foame cronica si imi cunosc foarte bine corpul pentru ca am analizat asta in ultimii doi ani. Nu mai pot sa mananc cocos, eset foarte gras, imi este greață de la cocos. M-am privat atata timp de tot ce imi face placere si nu e vina nimanui pentru ca eu am intrat in competitie, dar sper sa ma ridic inapoi cu moralul, cum eram inainte”, a declarat Roxana Ghiță la Survivor.