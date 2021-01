Cum arată părinții Roxanei Ghiță de la Survivor România. Ce secret au divulgat despre ea

Roxana Ghiță, numită de colegi ”Jaguarul feminin”, este preferata telespectatorilor, iar dovadă stau comentariile acestora din mediul online. Interviu cu părinții razboinicei.

O concurentă care a impresionat la Survivor este Roxana Ghiță. Încă din primele trasee războinica s-a remarcat din punct de vedere sportiv. Tânăra în vârstă de 22 de ani a dovedit că este o luptătoare de temut pentru rivalii din Republica Dominicană, lucru care nu poate fi decât o mândrie pentru părinți, care îi urmăresc evoluția emoționați.

„Roxana este o tânără sportivă altruistă, ambițioasă și de anduranță. De mică a avut această rezistență în sport. Anul trecut am fost în Austria, la ski, și am reușit să facem 100 km de coborâre într-o zi. Are tot ce-i trebuie pentru a câștiga Survivor”, a declarat tatăl sportivei.

„Roxana e o fată puternică. Și-a descoperit singură această pasiune pentru sport. E determinată. Când își dorește cu adevărat ceva, se concentrează foarte mult pe acel lucru, își dozează efortul și energia pentru a-și atinge obiectivul. A făcut doi ani Școala de Artă București, Decorațiuni Interioare. Profesoara din liceu mi-a spus că are talent. În clasa a XI-a s-a decis să dea la Arte”, a completat mama acesteia.

După doi ani petrecuți la facultatea din Anglia, unde a luat toate examenele cu brio, tânăra a decis să se axeze pe sport, decizie care a fost luată la puțin timp după ce aceasta începuse să facă unele clase de body pump la o sală de sport. De altfel, ea a făcut mișcare încă de la o vârstă fragedă, practicând mai multe sporturi, iar la toate a excelat.

Colegii din tabăra albastră au poreclit-o ”Jaguarul feminin”, o aluzie la Ionuț Jaguarul, concurentul care s-a luptat cu Vladimir Drăghia într-una din finalele Exatlon, care a surprins cu viteza sa pe traseu.

Roxana Ghiță a practicat rugby, tenis, înot, baschet, schi și kickboxing.