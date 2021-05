Roxana Ghiță de la Survivor, probleme mari din cauza lui Andrei. Ce s-a întâmplat între ei

Roxana Ghiță a avut probleme mari din cauza lui Andrei, de la Survivor. Tânăra a avut de suferit din cauza atitudinii lui Andrei, dar și a lui Jador, care nu de puține ori i-au făcut avansuri concurentei.

În România, iubitul Roxanei o aștepta acasă, iar fosta concurentă Survivor a vorbit despre Rareș și despre cum s-a despărțit de el, din cauza faptului că a fost gelos pe Andrei și Jador.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu un an prin intermediul unei bune prietene. Au început să vorbească pe internet și s-au îndrăgostit.

Am avut un grup de prieteni comuni și în liceu, dar n-am mai avut mari tangențe unul cu celălalt, nici nu ne prea intersectam. Vara trecută mi-a dat el un mesaj pe Instagram și m-a scris șii de atunci am început să ne apropiem. Ne-a fost ușor, mai ales că am avut mulți prieteni comuni.’, a declarat Roxana, pentru VIVA!.

Războinica a spus despre iubitul ei că este artist și împărtășesc aceleași valori de viață și o înțelege în toate privințele. A declarat că i se pare sexy felul în care gândește și a vorbit deschis chiar și despre faptul că, la un moment dat, s-au despărțit.

Totul s-a întâmplat înainte de a pleca Survivor, însă odată ce s-a întors în țară, Roxana s-a împăcat cu Rareș.

„Înainte să plec la Survivor am hotărât să încheiem relația, gândindu-ne că statutul de cuplu nu ține doi oameni împreună. În iarnă am trecut amândoi printr-o perioadă tulbure și ne-ar fi afectat mult să rămânem împreună. El a fost una dintre persoanele la care mă gândeam zilnic la Survivor, dar nu într-un mod neapărat… romantic.

E o persoană la care țin foarte mult și simțeam nevoia să îl aud, să îi cer părerea. Când am ieșit din emisiune și mi-am primit telefonul, am văzut că îmi lăsase multe mesaje scrise și vocale și l-am sunat imediat. Eram încă în Republica Dominicană și am stat cu orele pe video toată săptămâna, până am ajuns acasă, în România.

Începusem să îl apreciez din ce în ce mai mult. Îmi amintesc că îmi cânta la pian pe video, iar eu eram așa de obosită după Survivor, încât adormeam. Acum suntem bine. Rareș e plasa mea de siguranță, ca să zic așa, deși mă pune și într-o poziție care îmi creează frică, pentru că sunt vulnerabilă, recunosc.’, a mai spus fosta Războinică.