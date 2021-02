Roxana de la Puterea Dragostei are iubit nou. Turcu o să fie furios dacă îi vede împreună

Roxana de la Puterea Dragostei iubește din nou! Aceasta trăiește clipe minunate și a găsit fericirea în brațele noului partener. Roxana este extrem de discretă atunci când vine vorba despre relația ei și a preferat să își țină iubitul departe de camere, dar le-a dezvăluit fanilor câteva fotografii și videoclip-uri, fără a da identitatea bărbatului.

Roxana de la Puterea Dragostei iubește din nou! Ea a recunoscut de curând că are un nou iubit, dar a preferat să nu ofere mai multe detalii despre povestea superbă de dragoste pe care o trăiește sau despre planurile de viitor pe care le are alături de noul partener.

Până de curând, Roxana nu le-a prezentat fanilor noul partener, dar aceasta nu s-a mai abținut și a pus câteva fotografii și filmulețe pe Instagram, în care apare bărbatul ce i-a furat inima. Deși nu formează un cuplu de foarte mult timp, cei doi porumbei sunt extrem de îndrăgostiți și au plecat într-o vacanță la Brașov, unde și-au petrecut timpul într-un hotel de lux alături de câțiva prieteni.

”Dar cine-i Turcu ăsta, că m-ați zăpăcit: Glumesc! Am avut o relație de un an și jumătate aproape și am realizat cât de bine mi-e singură. Acum realizez și este al naibii de bine! Nu mai sunt cu el și nici nu mai îmi doresc în viața mea vreodată.”, spunea Roxana în trecut.