Roxana de la Puterea Dragostei a suferit o intervenție chirurgicală. Care este starea + primele imagini de pe patul de spital. FOTO

Roxana de a Puterea Dragostei, a luat o decizie, referitoare a aspectul acesteia, care i-a surprins pe toți apropiații ei. Despre ce intervenție chirurgicală este vorba ?

Controversata Roxana de la ”Puterea Dragostei” a făcut, care este cunoscută publicului și pentru faptul că, pentru o perioadă, în trecut acesta a făcut show în fața camerelor de luat vederi, și anume videochat, uimește cu deciziile luate de curând. Focoasa concurentă a emisiunii consideră momentul cu pricina ca fiind unul de tristă amintire.

”S-a întâmplat că, în urmă cu câțiva ani, Roxana a făcut o chestie pe care o fac foarte multe fete și… mulți băieți. Au apărut niște poze (cu Roxana, n. red.) mai puțin decente, +18… Eu vreau să vă spun ceva! Măcar dacă făceam bani… Și nu am făcut… Să nu faceți asta, pentru că este o prostie. Nici nu știam ce trebuie să fac… Și vreau să vă mai spune eva! Să învățați din greșelile voastre și să nu le repetați. Și, mai ales, să aveți grijă ce faceți în prezent, pentru că poate o să vă dăuneze în viitor. Sincer! Nu îmi pare rău cu ceea ce am făcut, ideea e că este bine că am făcut-o, că am făcut o greșeală, ca să pot învăța pe viitor, să nu o mai repet. (…) Asta e, fiecare avem câte ceva în trecut…”, explică Roxana de la ”Puterea Dragostei”.