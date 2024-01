Roxana Condurache e vedetă la New York: „Credeam că nimeni nu știe că exist”. La ce emisiune vrea să participe în România VIDEO EXCLUSIV

Roxana Condurache este vedetă peste Ocean, la New York! Românca a fost premiată și nominalizată ca Cea Mai Bună Actriță la cea de-a 32-ediție a Premiilor Genie, pentru rolul secundar din filmul canadian Denunțătorul. În cele din urmă, Roxana a făcut parte și din producții românești, precum Teambuilding. Rolul din filmul cinematografic i-a adus un real succes! Acum, are planuri mari și își dorește să participe la Asia Express. Vedeta ne-a oferit detalii, într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri.

Roxana Condurache și-a câștigat notorietatea odată cu rolul său secundar într-un film internațional! Vedeta a fost desemnată Cea Mai Bună Actriță la cea de-a 32-ediție a Premiilor Genie. Cu toate acestea, îndrăgita actriță a cunoscut faima mai mult în străinătate, dar speră să devină la fel de cunoscută și în România.

“Primul meu rol a fost într-un film internațional. Am jucat al 5-lea rol din film, am jucat alături de Monica Bellucci. Am fost nominalizată în Canada, Cea mai bună actriță în rol secundar. Chiar a fost o surpriză totală, nici nu mi-aș fi închipuit că mă va nominaliza pe mine cineva.

Eu fiind din România, credeam că nimeni nu știe că exist. Efectiv, m-a sunat cineva, apoi am verificat, am căutat pe net videoclipul în care eram anunțată. Am zis că trebuie să fiu acolo pe covorul roșu.

În Canada și în New York mă știa lumea, dar în România nu. Acum, mai nou, am început să fiu mai cunoscută datorită activității mele în online și datorită filmelor românești în care am jucat. Aici nu a apărut acel film, iar lumea nu știa exact cine sunt, dar în străinătate mă recunoșteau oamenii.

Un regizor cunoscut în străinătate m-a felicitat, iar eu nu știam cine e, apoi l-am căutat și am aflat…Am rămas surprinsă! Trebuia să mă interesez, nu mi-am făcut temele de acasă! În Toronto a fost un film foarte important.”, ne-a dezvăluit Roxana Condurache, în exclusivitate pentru Playtech Știri.