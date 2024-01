Ce meserii a vrut să practice Irina Margareta Nistor: una e total surprinzătoare. În ce țară ar fi trăit într-o viață anterioară: ‘Așa am simțit’ VIDEO EXCLUSIV

Irina Margareta Nistor a fost prezentă la primul eveniment de fashion al anului 2024. Seara a fost o explorare multiculturală a influenței și elementelor universului marelui Mircea Eliade, regăsite în creațiile designerilor români!

Criticul de film ne-a oferit un interviu exclusiv despre călătoria sa în India, fiind țara în care se regăsește și crede cu adevărat că a trăit acolo într-o viață anterioară. Mai mult decât atât, Irina Margareta Nistor ne-a vobit despre meseria pe care și-o dorea cu mulți ani în urmă. Iubitoare de flori, celebra traducătoare a filmelor americane își dorea să devină florăreasă!

La evenimentul organizat de celebrul critic de modă, Alin Gălățescu, Irina Margareta Nistor a fost prezentă, ca de fiecare dată, cu zâmbetul pe buze, în așteptarea superbelor creații ale designerilor români.

Aceasta a îmbrăcat o rochie valoroasă din India. Traducătoarea filmelor americane ne-a vorbit despre călătoria în India, țara sa de suflet.

“A fost visul meu dintotdeauna să ajung în India. Ca orice adolescentă am început, propbabil, în perioada cea mai sentimentală, citindu-l pe Mircea Eliade, drept pentru care îmi doream să ajung în India. A trecut ceva vreme până am reușit și am prins, la propriu, ultimul tren înainte de pandemie. Știam eu că, de fapt, într-o viață anterioară acolo am trăit și am vrut să știu dacă așa este și chiar așa am simțit.

În mod surprinzător, aș mai vrea să vizitez o țară destul de apropiată, respectiv Norvegia. În țările în care mi-am dorit să ajung, am ajuns, mulțumesc lui Dumnezeu, dar și Timișoarei și Revoluției, căci altfel nu am fi avut nici măcar pașaport.”, ne-a declarat Irina Margareta Nistor, în exclusivitate pentru Playtech Știri.