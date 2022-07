Roxana Ciuhulescu s-a „răzbunat” fără să vrea pe CRBL. E vorba de zeci de mii de euro la mijloc! EXCLUSIV

Ani buni, CRBL a fost imaginea Vodafone și s-a zvonit chiar, la începutul show-ului „Survivor”, că tocmai compania de telefonie mobilă, sponsor principal, i-ar fi pus o vorbă bună să se numere printre participanți. Recent însă, o altă concurentă, mai precis Roxana Ciuhulescu, vedeta cu cele mai lungi picioare din România, cu care CRBL s-a aflat la „cuțite” în Republica Dominicană, a fost cea care a filmat pentru compania mai sus-menționată.

Deși pornea ca a doua favorită la casele de pariuri, Roxana Ciuhulescu a părăsit ultima ediție „Survivor”, competiție desfășurată în Republica Dominicană și transmisă pe PRO TV, după doar două săptămâni și jumătate.

Vedeta cu cele mai lungi picioare din România a fost eliminată pe considerente medicale, după ce a fost luată cu salvarea și dusă la spital. Acolo, medicii i-au extras lichid din genunchi și i-au recomandat o serie de investigații medicale. În perioada în care a stat în Republica Dominicană, Roxana „s-a aflat la cuțite” cu CRBL, iar cei doi și-au aruncat cuvinte grele și după ce show-ul s-a terminat.

Fosta Faimoasă a spus despre CRBL, care o catalogase „ pârâcea grupului”, că pentru ea a reprezentat o mare dezamăgire. Mai mult, Roxana a susținut că acesta s-a schimbat din cauza condițiilor grele de supraviețuire pe care au trebuit toți să le îndure. În ceea ce privește atitudinea lui Cătălin Zmărăndescu, un alt sportiv cu care s-a certat, aceasta a completat că nu ar fi surprins-o, deoarece cei doi au avut tangențe în trecut, cunoscându-se de foarte mulți ani, și știa ce fel de „poamă” este.

„Cred că din cauza foamei, oamenii se transformă. Nu e vorba numai de ei. Poate și eu am fost altfel. Suferința, că era de dor sau foame, pe toți ne-a transformat și a scos la iveală ce era cel mai rău din noi. De exemplu, eu am fost mare fan CRBL.

Mi-a plăcut și îmi era drag de el, deși nu am avut niciodată o relație apropiată. Ne știam din spațiul public și îi trimiteam an de an mesaje când era ziua lui de naștere. În momentul în care am fost împreună la Survivor, acolo ceva s-a scurtcircuitat. Pe mine m-a dezamăgit”, a declarat Roxana Ciuhulescu.