Roxana Ciuhulescu, dezvăluiri noi despre operația de 9 ore a fetei sale: ‘A purtat corsetul 21 de ore din 24’

Deși, aparent, nu este o afecțiune generalizată în rândul copiilor, scolioza este o afecțiune extrem de dură, care poate influența creșterea acestora. Prin acest gen de probleme a trecut și fiica celebrei Roxana Ciuhulescu, ca urmare a creșterii rapide, ceea ce a dus la o operație de 9 ore a fetei sale. Invitată la Cătălin Măruță, Roxana Ciuhulescua făcut câteva dezvăluiri noi despre operația de 9 ore a fetei sale.

Cele mai recente studii, realizate la cel puțin 400 de tineri pacienți, a scos în evidență informații importante, conform cărora, creșterea copiilor cu scolioză nu a părut să difere de cea a colegilor lor normali.

Cu toate acestea, atunci când măsurarea creșterii a fost corectată în funcție de vârsta scheletului, s-a constatat că copiii cu scolioză erau mai înalți și mai grei.

Atât băieții, cât și fetele cu scolioză au prezentat o tendință semnificativă de întârziere a vârstei scheletice, iar fetele au prezentat o tendință semnificativă de întârziere a pubertății , se mai arată în studiu.

Întârzierea dezvoltării scheletice și sexuale observată pentru întreaga serie a fost și mai evidentă în cazul fetelor, pentru care curbura coloanei vertebrale a depășit 20 de grade, iar autorii studiului îndeamnă ca istoricul menstrual și determinarea vârstei scheletice să fie incluse în examinarea inițială a pacienților cu scolioză.

Din păcate, printr-o situație similară avea să treacă fiica Roxanei Ciuhulescu, iar tânăra a povestit în platoul emisiunii ”La Măruță”, despre această experiență deloc plăcută:

Am scris pe el ”Bye-Bye” și l-am aruncat. Fac recuperare zilnic, kineto. Am voie să fac înot din luna noiembrie, dar m-am reapucat de dansuri, adică nu neapărat că m-am apucat.

”Mi-a fost foarte greu cât am stat în spital, o săptămână am stat în spital. Mi-a rămas în cap corsetul ăla pe care a trebuit să îl porți doi ani. Nu vreau să mai aud de el, l-am aruncat, doi ani am stat cu el, da.

Indiferent că ești un anonim, sau persoană publică, faptul că fiul sau fiica ta trece prin astfel de probleme, și mai ales intervenții chirurgicale, este o situație și o experiență nedorită nimănui.

Aflată alături de fiica sa în platoul emisiunii realizate de Cătălin Măruță la Pro TV, Roxana Ciuhulescu a făcut dezvăluiri noi despre operația de 9 ore a fetei sale:

Conform datelor medicale și de studiu, scolioza idiopatică la adolescenți, cel mai frecvent tip de scolioză, apare adesea între 10 și 16 ani, exact atunci când mulți copii sunt nerăbdători să se lanseze într-o multitudine de sporturi și programe atletice de gimnaziu și liceu.

În acest context, Roxana Ciuhulescu avea să recunoască că nu a observat la timp problemele fiicei sale, ci partenerul ei:

”Eu nu am observat problema, Silviu a observat că are un umăr mai sus și unul mai jos, încă luptăm cu problema asta. În ultima fază mi-am dat seama că nu i se mai vedea un omoplat, cel stâng. Are două tije acum cu 22 de șuruburi, iar astea rămân toată viața, le putem scoate, desigur.

Are restricții la sport, nu are voie să facă sporturi de contact, parașutism. Ce să spun, eu am slăbit cred că 4 kilograme, nici păr nu mai am de la atâta stres și suferință. Așteptând vești din sala de operații, în 9 ore să nu știi nimic din ce se întâmplă..îmi tremurau mâinile.

Exista un risc de paralizie, am semnat o grămadă de hârtii în care ne-am asumat și asta. Eu am stat în rezervă cu Silviu, mă plimbam în continuu, am avut tendința să stau la sala de operații și îmi pare rău că nu am cerut asistentelor ceva, că făcusem atac de panică. Îmi bubuia inima, mă uitam non stop la ceas”, a mai spus Roxana Ciuhulescu.