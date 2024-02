Roxana Ciuhulescu, dezvăluiri dureroase. Care este relația fiicei ei cu tatăl biologic: ”Pensia alimentară e sfântă!” EXCLUSIV

Roxana Ciuhulescu, fostă concurentă Survivor (PRO TV), ne-a vorbit cu tristețe despre fostul soț, care nu și-a susținut fiica, nici măcar la greu, când adolescenta a suferit o complicată intervenție chirurgicală la coloană. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Roxana Ciuhulescu ne-a povestit și despre relația de suflet dintre Ana, fata ei, și Silviu Bulugioiu, actualul soț al vedetei tv: ”Au secretele lor!”.

Roxana Ciuhulescu, fostă vedetă PRO TV, pe care ați văzut-o și în concursul de supraviețuire ”Survivor”, în urmă cu doi ani, ne-a dezvăluit care este starea de sănătate a fiicei sale, Ana, diagnosticată cu scolioză toraco-lombară:

Din păcate, episodul medical cu emoții, mai exact operația la coloană, suferită de Ana, anul trecut, nu l-a impresionat prea mult pe Mihai Ivănescu, tatăl adolescentei. Sau cel puțin așa s-a comportat. Roxana Ciuhulescu ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre relația Anei cu părintele ei:

Roxana Ciuhulescu este însă mulțumită sufletește că actualul soț, Silviu, s-a atașat foarte mult de fiica ei, din prima căsniciei. Iată ce frumos ne-a vorbit vedeta tv despre prietenia lor, strânsă, de suflet:

”Legătura dintre Ana și soțul meu, tatăl ei adoptiv, este una specială, de multe ori îmi stârnește gelozii. Au secretele lor, șustele lor, este suficient de șmecheră și de vulpe, se gudură pe lângă el, ca să-i cumpere ce nu pot eu. El este foarte implicat, ca tată, îi dă mesaje, se uită să vadă unde este, pe localizare, este un tată responsabil. Soțul meu și-a dorit foarte mult și o fiică, el mai are un fiu, în vârstă de 28 de ani, pe Tudor, așa că a adoptat-o pe Ana din zbor. Ana e adolescentă, e în fițe, mai are momente și când îl respinge, iar el suferă. Ana îi cere sfaturi, cotcodăcesc amândoi, îmi organizează surprize, sunt drăguți. Se mai și răfuiesc, ea e mai rebelă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos în cale un om atât de frumos, pot spune că sunt foarte norocoasă!”, a mai menționat Roxana Ciuhulescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Roxana Ciuhulescu, fostă vedetă PRO TV, ne-a spus și cu ce ocupă, în prezent, unde lucrează, dar și ce podcast găzduiește:

”Nu am niciun fel de propunere să revin în televiziune, dar recunosc că mi-e tare dor de un proiect bun. ProMotor a fost un proiect mănușă, cu care m-am identificat. În prezent, lucrez la Agenția Națională pentru Sport, am aici o stabilitate, o poziție, îmi place foarte mult ceea ce fac. Fac și un podcast, eu îl moderez, se numește ”Drumul către medalii”, în parteneriat cu TVR, în care am invitate legende ale sportului românesc. Am o relația foarte bună și cu doamna Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport”, ne-a mai declarat Roxana Ciuhulescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.