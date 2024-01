Vedeta TV cu cele mai lungi picioare din România este ”regina reclamelor”, la 45 de ani. Câți bani câștigă Roxana Ciuhulescu: ”Nu sunt deloc ieftină!” EXCLUSIV

Roxana Ciuhulescu, vedeta de televiziune cu cele mai lungi picioare din România, de 1, 22 m, continuă să aibă, și acum, la vârsta de 45 de ani, numeroase contracte de publicitate. Fosta concurentă de la ”Survivor” (PRO TV) ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre câștigurile înregistrate din reclame, dar și despre primul contract, pe care însă l-a ratat, la 18 ani: ”Am și plâns atunci!”.

Roxana Ciuhulescu ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre debutul ei ca fotomodel. Recunoaște că a avut marele noroc de a fi remarcată de Mama Zina, designerul Zina Dumitrescu, la un casting important:

Dar nu mă simțeam prea pregătită pe atunci, făceam handbal de performanță, era o lume necunoscută mine. Pe plan intern, am avut, mai apoi, câteva prezentări, reclame, sunt încă cerută”.

”Am avut o șansă foarte mare, pe la vârsta de 16 ani, când pusese ochii pe mine Zina Dumitrescu, luasem un casting, venise la București un celebru fotograf, din Paris. A ales trei fete, eu am fost una dintre ele.

Roxana Ciuhulescu primește contracte de publicitate și acum, la vârsta de 45 de ani, mai ales că are aceeași greutate, ca la 18 ani:

”Am, da, contracte, și în prezent. De exemplu, săptămâna viitoare, pozez pentru o firmă de ciorapi. Dacă mă uit bine în buletin, nu mai am vârsta aia, dar am norocul că am aceeași greutate, ca la 18 ani.

Fac sport, în continuare, joc un fel de volei, avem meciuri, campionate. Mi-a rămas și statura, că n-am intrat la apă, am încă silueta de la 18 ani. Nu m-am schimbat foarte mult, dar, da, la față nu mai poți fi, la 45 de ani, ca la 18”, a mai menționat Roxana Ciuhulescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.