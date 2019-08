Roșiile, bine păzite în Klaufland Sfântu Gheorghe. Un șarpe de doi metri se plimba nestingherit la raionul de legume

Dacă în unele locații suferim de securitate mult prea puțină, roșiile de la Kaufland Sfântu Gheorghe sunt bine păzite. Un șarpe de doi metri i-a speriat pe clienți în plimbarea a sa pe care o făcea liniștit la raionul de legume. Ce au spus reprezentanții hipermarket-ului despre acest eveniment?

În raionul de legume, printre lădițele cu roșii, clienții de la Kaufland Sfântu Gheorghe au remarcat un șarpe de doi metri care părea că nu este deloc deranjat de cei care s-au speriat cumplit de apariția lui firavă dintre legume. Angajații companiei au fost anunțați de urgență de vizita surpriză.

Aceștia au retras marfa și au igienizat zona. Situația din magazinul în cauză s-a înregistrat în jurul orele 15:00, urmând ca toate standardele igienico-sanitare din hipermarket să se restabilească. Primele verificări au indicat faptul că șarpele a ieșit din cutia de smochine venită din Turcia.

„Situaţia din magazinul din Sfântu Gheorghe (Covasna) a fost remediată în jurul orei 15,00, la câteva minute după ce a fost semnalată. Am retras pe loc marfa, am igienizat urgent zona şi am restabilit toate standardele igienico-sanitare din magazin. În urma primelor verificări, am aflat că şarpele ieşise din cutia cu smochine proaspete sosite din Turcia. La raion, legumele şi fructele sunt plasate în cutiile în care vin de la furnizor. Am retras imediat de la comercializare loturile de smochine proaspete din toate magazinele şi am contactat furnizorul pentru explicaţii. În acest moment, toate cutiile ce provin de la acest furnizor sunt controlate unu la unu, iar smochinele care se vor livra în magazine începând de mâine vor fi sigure. Am demarat un control amănunţit pe întregul lanţ furnizor – magazin. Vă asigurăm de toată implicarea echipelor noastre pentru afla cum s-a întâmplat aşa ceva” Reprezentanți Kaufland (Sursa: weradio.ro)