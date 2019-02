Tânărul din Gorj care a învățat agricultură de pe internet și acum e milionar din afaceri cu legume

Șase ani – atât i-a luat unui tânăr din comuna Bălești, județul Gorj, să pună pe picioare o afacere în agricultură. Crește legume în solarii pe care le vinde la piață și către magazinele din Târgu Jiu. O afacere care prosperă, notează cotidianul Adevărul.

Laurenţiu cultivă salată, castraveţi, ceapă şi roşii. Se pregăteşte ca peste câteva zile să iasă pe piaţă cu salată. Deja de o săptămână şi jumătate a început să scoată ceapa din solarii şi s-o vândă.

La piață merge cu soția, pe care a instruit-o și care acum se descurcă foarte bine.

„Mai durează puţin până când salata va fi gata pentru vânzare. Trebuie să fie la un nivel calitativ bun pentru a cere un anumit preţ. La piaţă merg atât eu, cât şi soţia. Am iniţiat-o şi pe ea, iar acum îi place“, spune Laurențiu.

Tânărul agricultor povestește că a început afacerea cu un mic solar în care punea răsaduri cât să acopere nevoile familiei. Primele lecții de agricultură le-a învățat de pe internet.

Însă, nu după multă vreme, a aflat că poate folosi bani europeni. Iar curajul de a începe o afacere în agricultură i-a fost răsplătit.

„Nu aveam nicio legătură cu agricultura. Am terminat Facultatea de Ştiinţe Economice. Cel mai mult am învăţat de pe Internet despre agricultură. Am început cu un solar de 50 de metri pătraţi pentru casă. Apoi, am mers la Primărie, iar acolo au venit câţiva reprezentanţi de la Direcţia Agricolă, care m-au informat că se acordă fonduri pentru susţinerea acestei activităţi. Am întocmit un dosar, care a fost, apoi, aprobat. Am obţinut două proiecte finanţate din fondurile europene, unul de 1.500 de euro şi celălalt în valoare de 15.000 de euro, din care am primit până acum 11.000 de euro. Cu banii aceştia am reuşit să mai realizez încă trei solarii. Unul singur costă 15.000 de lei fără manoperă, dacă vrei să foloseşti materiale bune”, spune Laurențiu.

Știe agricultură și refuză prețurile prea mici

Acum are șase solarii și a devenit unul dintre cei mai importanţi producători agricoli din comuna Băleşti. Ca să ajungă aici, însă, a investit mii de lei în semințele de calitate. A ales seminţe din Olanda şi Italia, pentru că producţia este de trei ori mai mare față de cât ar produce cu semințe autohtone.

Afacerea lui Laurențiu are toate șansele să se extindă. Colaborează cu un lanț de magazine din Goj și poartă negocieri cu un hypermarket.

„Am fost sunat de câteva zile de reprezentantul unui hypermarket, care vrea să cumpere de la mine. Am mai avut o discuţie în urmă cu doi ani, dar preţul era unul foarte mic. Voiau să-mi ofere pe ceapă 60 de bani, iar la raft era 2 lei. Acum sa schimbat politica şi vor să încheiem o colaborare. Oricum, nu cred că este normal ca cel care vinde produsul să câştige mai mult decât cel care îl produce. La fel mai sunt şi în pieţe diferiţi comercianţi, care fac un fel de bişniţă. Îmi propuneau să le vând salata cu 90 de bani, iar ei o vindeau cu 2 lei. Asta mă deranjează“, mai spune tânărul agricultor.

Cum suntem păcăliți la piață

Laurențiu știe care e nemulțumirea oamenilor, faptul că în piețe nu ajung producători. Tarabele sunt ocupate de comercianți, așa că și prețurile sunt mai mari. Și multe produse vândute ca autohtone nu sunt, de fapt, crescute aici: „Mai sunt în Piaţa Centrală câţiva comercianţi care au scos la vânzare mărar şi pătrunjel de Băleşti, dar aşa ceva nu există. Nu sunt aduse din România, ci din străinătate. Mărarul nu creşte la temperaturile acestea. Oamenii sunt păcăliţi“.

Din experianța acumulată până acum, producătorul din Bălești spune că o familie ar putea să se întrețină din cultivarea legumelor, cum face și el alături de soție. Uneori, ce e drept, au nevoie de ajutor.

„Am încercat să îmi uşurez munca şi am pus o instalaţie de irigat prin picurare. Cu familia lucrez în solarii. În fiecare an bag câte o remorcă că gunoi în solar. Este greu la început. O familie poate să trăiască din această activitate. Eu petrec mai mult timp în solar. De exemplu, acum două nopţi am stat în solar ca să monitorizez sistemul de încălzire ca să nu se oprească, pentru că a fost foarte frig şi seminţele care germinează în prezent ar fi putut fi afectate“, a mai spus Laurențiu pentru cotidianul Adevărul.