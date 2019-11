Rona Hartner, primul concert după chimioterapie. Cum a apărut artista în fața fanilor. Toți au rămas uimiți

Rona Hartner poate fi un exemplu pentru cei care trec prin situații dificile. Artista a terminat tratamentul de chimioterapie, după ce a suferit de cancer și a susținut primul concert, în București. Ea îi indeamnă pe cei care trec prin spin suferință să nu renunțe la luptă și să se bucure de viață.

Rona Hartner a susținut primul concert după chimioterapie

În primăvara acestui an, Rona Hartner a ajuns la spital, după ce s-a simțit extrem de rău. Medicii au anunțat-o că are o tumoră pe colon și că este nevoie de intervenție chirurgicală.

„Sunt bine, am trecut peste acest hop. Iubitul mi-a fost aproape, dar şi oamenii care s-au rugat pentru mine. Vineri m-am speriat, dar sâmbătă s-a schimbat totul pentru că am vorbit cu oamenii şi s-au rugat pentru mine. Am fost purtată de Dumnezeu, de Maica Domnului şi de rugăciunile voastre. Mai vin diseară la spital, iar joi mă externez definitiv.

Mă simt foarte bine, de duminică mi-au spus că pot să plec. Lunea viitoare îmi scot toate copcile. Nu am nevoie de tratament post operatoriu. Era cancer, dar doctorul a tăiat ce trebuie. I-am spus Lui Dumnezeu, dacă tu vrei să mai trăiesc iau viaţa ca un cadou, dacă nu îţi ofer ţie meritele vieţii. Am oferit şi viaţa şi moartea. Dumnezeu a vrut să nu am nicio durere după operaţie. O să fiu mai puţin perfecţionistă, o să plâng mai puţin şi nu o să mă mai necăjesc şi nu-mi mai este frică de nimic”, a declarat Rona Hartner în luna martie.

Artista a trecut printr-o intervenție chirurgicală complicată, în urma căreia a făcut chimioterapie în Franța. Rona Hartner și-a revenit miraculos și a susținut deja primul concert, în Capitală. Veselia Ronei i-a molipsit și pe cei care au asistat la concert. Ea îi îndeamnă pe cei care sunt bolnavi să nu renunțe la lupta cu boala și să se bucure de viață.