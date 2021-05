Rona Hartner, în lacrimi după anunțul divorțului. Efectiv a clacat și și-a spus oful de pe suflet

Rona Hartner suferă enorm după divorțul de Herve, cu atât mai mult cu cât bărbatul a fost alături de vedeta noastră în încercarea cumplită pe care a avut-o în bătălia cu cancerul.

Se pare că povestea lor a ajuns la final, iar cei doi au decis să divorțeze pe cale amiabilă. Deși părea că totul este bine între ei, iată că neînțelegerile și pandemia i-a făcut să realizeze că nu sunt făcuți unul pentru celălalt.

Acum, Rona Hartner a vorbit cu lacrimi în ochi despre căsnicia ei eșuată și a mărturisit că două luni de zile nu a putut să vorbească de divorț, fiind niște clipe extrem de dureroase.

Actrița a mai spus că nu vrea să se mai căsătorească niciodată, cu toate că are deja cereri de căsătorie pe internet. Ea le-a spus celor care s-au aventurat să o ceară de soție că nici măcar nu s-a terminat divorțul. Rona și Herve merg joi să semneze actele de divorț.

“Cred că nu mai căsătoresc niciodată că nu îmi iese. O să fiu luptătoare pentru credință, căci asta mă definește. Am deja un val de cereri de căsătorie online. Oameni buni, nici nu am divorțat, joi divorțez!”

Ea a ținut să precizeze că motivele separării nu au fost nici agresivitatea și nici infidelitatea. Rona Hartner spune că problemele nerezolvate și ignorate au ajuns să împiedice continuarea relației armonioase.

„Vreau să rămână pentru mine Herve, nu să însemne tot ceea ce a greșit. Despărțirea asta a stricat și proiectul la care am lucrat împreună, am pierdut anul trecut 25 de concerte live și am făcut 60 online. Amândoi am zis că nu lăsăm ca barca noastră să fie distrusă. Dar am ajuns la liman și ne-am dat seama că proiectul de viață era praf.

Nu știu cine a fost de vină, e clar că am fost amândoi. La începutul unei relații, când sunt lucruri care nu merg, ele trebuie băgate în seama și rezolvate. Pentru că nu dispar, pot să se amplifice și să distrugă tot.”