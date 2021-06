Rona Hartner s-a decis să divorțeze de soțul ei, Herve Camilleri. Chiar dacă toată lumea credea că aceștia au o relație solidă și foarte frumoasă, se pare că adevărul este altul. Vedeta s-a hotărât să spună ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și omul ce i-a fost alături pentru mult timp.

Nimeni nu se aștepta ca Rona Hartner și Herve Camilleri să își spună adio. Vedeta părea că este extrem de fericită și împlinită în relația pe care a avut-o cu Dj-ul francez, dar în spatele ușilor închise aceștia aveau parte de foarte multe scandaluri. Actrița a dezvăluit că în relația ei existau foarte multe certuri, iar după ce a început să le numere și-a dat seama că între ea și partenerul său nu se mai putea găsi un echilibru.

„Pe cât era de bine, pe atât era de rău. Dacă poți să îți imaginezi. Noi ne înțelegeam bine din toate punctele de vedere, fizic, dar și cu credința. După căsătorie am numărat scandalurile, am avut 55 de certuri într-un an. Cred că a intrat un duh de zinzanie între noi și nu s-a mai putut găsi niciun fel de echilibru.

Noi ne-am certat o săptămână întreagă pentru că eram de acord cu el. (…) Într-o zi mi-a zis ceva și i-am zis că sunt de acord cu el, s-a supărat pe mine o săptămână.”, a zis Rona Hartner pentru Lora și Cove la ‘Vorbește lumea’.