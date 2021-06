Romică Țociu, tată genial. Ce surpriză colosală i-a pregătit Dariei: ”Face lucrurile aşa cum trebuie!” EXCLUSIV

Romică Ţociu, câștigătorul ultimei ediții a emisiunii ”Te cunosc de undeva” (Antena 1), se pregătește de un chef de proporții, majoratul fiicei. Celebrul actor ne-a povestit, pentru impact.ro, despre Daria, care îi moștenește pasiunea pentru actorie: ”Anul viitor, ea va pleca în America, pentru studii!”

„Anul viitor, Daria va pleca în America, pentru studii!”

Actorul Romică Țociu ne-a povestit, pentru impact.ro, despre fiica lui, Daria:

„A luat tot ce e mai bun şi de la mine, şi de la maică-sa, Nicoleta. Sincer, nu ştiu să vă spun, să pun în balanţă de la care dintre noi a împrumutat mai mult. Am o fată de nota zece. Eu am foarte mare încredere în Daria, fiindcă m-a convins deja că ştie foarte bine ce vrea de la viaţă. Iar cel ce ştie lucrul acesta ştie şi cum să-şi ghideze viaţa, cum să şi-o creioneze!”.

Romică Ţociu își susține fata, în alegerea profesiei:

„Anul viitor, după examenul de Bacalaureat, ştim deja asta, fiindcă ne-a anunţat, pleacă în America, să studieze actoria. Şi, desigur, tatăl va face tot ce trebuie pentru asta. Se va da de trei ori peste cap şi va vinde casa lui Cornel Palade, dacă va fi nevoie. A lui Palade fiindcă a lui e mai mare. O să vină şi o să stea cu noi, până o să-i cumpăr alta nouă!”, spune, cu umor, Romică, pentru impact.ro.

Ţociu o laudă pe Daria, care acum își perfecționează limba engleză, pentru a face faţă viitoarelor provocări: “Cine ştie, poate voi apuca vremea în care vom urca amândoi pe aceeaşi scenă, în calitate de colegi, nu de fiică şi tată. Sau vremea în care ea mă va căra în spate! Are talent, sunt sigur. La voce nu e extraordinară, dar are atitudine, are expresie, are ceea ce-i trebuie ca să urce pe scenă. Şi, încă ceva, face teatru de pe la şapte sau opt ani, după cum s-a ţinut şi de sport, fiind campioană naţională la dans de societate”.

La majorat, Daria Țociu va primi în dar o mașină

Daria Țociu încheie clasa a XI-a cu media generală 9,80:

„Mai mult decât a adunat toată familia noastră până azi!”, se amuză Romică. Acesta este însă și un nou motiv, pentru părinții fetei, să-i ofere un cadou frumos. “Îi vom face cadou o maşină, la majorat. Nu va fi un bolid, ci o maşină potrivită pentru o domnişoară care face lucrurile aşa cum trebuie!”.

Fiica lui Cornel Palade este actriță în Marea Britanie

Coincidență sau nu, și fiica lui Cornel Palade, partenerul de scenă al lui Romică Ţociu, este tot actriță. Ada Palade (31 de ani) a părăsit însă anul trecut România şi a reuşit deja să se facă remarcată, pe plan artistic, în Marea Britanie, unde a bifat câteva apariţii televizate.

Ada Palade a participat și la celebrele emisiuni muzicale “Vocea României” (PRO TV) și “X Factor” (Antena 1).