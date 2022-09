Romică Țociu și Cătălin Cazacu au fost implicați într-un accident rutier: ‘Bine că am avut centuri’. Ce s-a întâmplat

Romică Țociu și Cătălin Cazacu au fost victimele unui accident rutier în Capitală. De asemenea, în mașină cu ei se mai afla și celebra Paula Chirilă. Fanii vedetelor s-au îngrijorat imediat după ce au auzit noile vești. Totul s-a petrecut în timp ce ei se întorceau de la filmări. Mulți din românii care îi iubesc s-au gândit la ce era mai rău. Ce detalii se știu despre starea vedetelor?

Un grup de vedete de la noi a trecut prin mari emoții. Cătălin Cazacu, Paula Chirilă și Romică Țociu au fost implicați într-un accident rutier în București. Cei trei se întorceau de la filmări. Din fericire, vedetele se află în afara oricărui pericol. Fanii lor s-au îngrijorat imediat când au auzit noile vești.

Cu toate că ei au scăpat ușor din acest scenariu care se putea termina oribil, cei din urmă s-au ales totuși cu o sperietură zdravănă. Celebrul sportiv a fost cel care a dezvăluit în cadrul emisiunii pe care o prezintă că a trecut printr-un accident rutier în timp ce se afla în mașină cu Paula Chirilă și Romică Țociu.

Bărbatul era chiar în rolul de șofer în momentul în care a fost lovit de un alt coleg de pe carosabil care era preocupat de câteva mesaje primite pe telefon.

Cel din urmă a subliniat că nu a pățit nimeni nimic și că au avut noroc pentru că toată lumea din mașină purta centura de siguranță. Celălalt șofer neatent a mărturisit că a fost vina sa, iar toată lumea a plecat acasă în siguranță.

,,Am făcut accident întorcându-ne de la nea Marin cu Paula și cu Romică Țociu în mașină. ”, a declarat Cătălin Cazacu, conform Antena Stars.

,,A intrat unul în spatele nostru. Neatent, vorbea la telefon și, când să depășim, a intrat în noi. Nu a avut nimeni nimic, am avut noroc că am avut toți centuri. Ăla și-a recunoscut vina și după aia am plecat către casă. ”, a mai spus el.

,,Nu a fost nimic fenomenal, a fost o sperietură. A trecut repede. E o fire foarte mișto, s-a încărcat repede, nu s-a enervat. Bine, ăla ar fi trebuit călcat în picioare, că poate era un copil. Ferească Dumnezeu! Să vorbești și să dai mesaje pe telefon în timp ce mergi cu mașina e un act de inconștiență. ”, a declarat Romică Țociu.