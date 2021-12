Mașina Vicăi Blochina, implicată într-un accident rutier cu o betonieră. Cât de avariat este bunul vedetei

Vica Blochina nu trece deloc prin momente ușoare. Cunoscuta fostă balerină trebuie să scoată o sumă consistentă din buzunare. Mașina ei a fost implicată într-un accident rutier. Cât de avariat este autovehiculul vedetei?

Dimineața nu a început deloc bine pentru Vica Blochina. Vedeta a pățit ceva în drumul ei. Aceasta s-a trezit cu mașina de lux puternic avariată. Concret, este vorba despre un șofer de camion care nu a fost atent la drum. Bărbatul nu a păstrat distanța laterală și s-a apropiat prea mult de autoturismul vedetei.

Vica Blochina a avut parte de un incident în toiul acestei dimineți, lucru care a enervat-o la culme. Aceasta a împărtășit supărarea sa cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Pagubele sunt destul de mari pentru că partea dinspre zona șoferului a fost puternic avariată după ce camionul s-a apropiat de mașina fostei dansatoare.

Cea din urmă s-a repezit să facă poze autiovehiculului și conducătorului mașinii. Bărbatul vorbea la telefon în timp ce conducea, conform spuselor blondinei, astfel nu a mai fost atent la drum și a trecut fix pe lângă mașina fostei amante a lui Pițurcă.

Amintim că aceasta a mai avut parte de momente grele în trafic atunci când în vară a leșinat la volan. Femeia a făcut un accident cu bolidul său de lux după ce s-a simțit rău. Ea a mărturisit că a făcut ulterior investigații amănunțite pentru ca nu cumva să aibă probleme de sănătate, dar analizele au ieșit bune.

Fanii s-au îngrijorat atunci pentru Vica și i-au trimis multe mesaje în care au avertizat-o și i-au urat să fie mai atentă la detalii atunci când se urcă la volan. Cu toate astea, blonda i-a asigurat pe toți că a fost doar o întâmplare nefericită și că în realitate nu s-a întâmplat nimic rău cu ea. Singura problemă a fost că vedeta era foarte stresată.

„Am făcut un accident, m-am amețit în trafic, am leșinat la volan. Am fost plecată în Grecia la analize. (…) Au ieșit bine. Nu știam de ce am amețeală. Am avut niște amețeli, mi-a fost foarte rău. Analizele țiplă sunt. Mi-au spus că gândesc prea mult, mă consum.”, a declarat Vica Blochina la Antena Stars.