Romeo Fantastik, manea despre coronavirus. Imaginile care au devenit virale

Romeo Fantastik l-a întrecut deja de mult timp pe Guță, care a făcut o manea în sprijinul PSD. Manelistul anilor trecuți a scris o piesă special pentru…coronavirus. Cum sună melodia controversată și care sunt versurile?

Romeo Fantastik, manea despre coronavirus

Dacă virusul coronavirus este un motiv de îngrijorare extrem de mare pentru majoritatea oamenilor, pentru Romeo Fantastik nu este valabil. Cunoscutul manelist s-a folosit de unul dintre subiectele cele mai importante ale zilei pentru a compune o piesă. „Când am aflat aceste informaţii am realizat că asta înseamnă că virusul este mult mai contagios decât am crezut iniţial”, a spus Dr. William Schaffner, consilier la Centrele pentru Controlul şi Prevenţia Bolilor, înainte ca virusul să ia amploare. Romeo este în pas cu noile rețele de socializare, deși unii colegi de scenă sunt total depășiți de acestea. Vedeta a profitat de platforma TikTok și a început să posteze constant filmulețe în care cântă.

De cele mai multe ori, alege să ironizeze cele mai importante subiecte care fac înconjurul internetului. Toate fiind zise, Romeo a făcut o scurtă piesă dedicată virusului fatal, cu versuri în stilul său caracteristic. Mai mult decât de atât, manelistul nu s-a rezumat doar la asta, ci a făcut și un live pe Facebook, ce a avut drept subiect virusul. Fanii săi au luat totul ca pe o glumă, s-au amuzat, l-au felicitat pe „maestru” și s-au delectat în continuare de versuri.

„Virus ipocrit, i-am nenorocit”

„Eram la magazin, ca să-mi iau un vin

Era coadă mare, n-am avut răbdare

Eu ma strănutat, unu’m-a-ntrebat

Ai pățit ceva? Dă-te-n pana mea, eu am corona

Lumea a fugit, casa s-a golit

Virus ipocrit, i-am nenorocit

Cu toți au fugit, dar eu i-am mințit”