Românul care a pierdut 5 miliarde de dolari în mai puțin de o lună. Cum a fost posibil așa ceva

Un român a avut parte de o zi neagră. Acesta a început săptămâna cum nu se putea mai rău. Mai exact, a pierdut nu mai puțin de 5.3 miliarde de dolari. Este vorba despre Daniel Dines, CEO şi co-fondator UiPath, singura companie românească listată la Bursa de la New York.

Din păcate, compania a avut un trend descendent care a adus panică pe Wall Street. UiPath ajunsese la 70 de dolari ca acțiuni ale producătorului de automatizare în aprilie 2021. Noul an nu a venit cu vești prea bune și acestea au ajuns să coste cu 25% mai puțin decât la începutul anului, ajungând astfel la prețul de 32,6 dolari.

Compania lui Dines a pierdut astfel 5.3 miliarde de dolari capitalizare de la începutul acestui an. Prețurile curente la o valoare de piață sunt de 17,4 mld. dolari. Indicele Nasdaq are minus 17% de la începutul acestui an, Dow Jones minus 9%, S&P minus 12%, scăderi agresive pentru abia începutul anului.

De asemenea, au scăzut și acțiunile Microsoft u 6,4% , 4,6% pentru Amazon, 4,5% pentru Apple, 9,5% pentru Tesla, 10% pentru Nvidia. Analiștii consideră că aceasta a fost cel mai mare val de migrație de până acum a investitorilor dinspre “growth” spre “value”. Panica s-a instalat ușor și sigur pe Wall Street, lucru care s-a văzut în mai multe compartimente.

Scădere incredibilă

Acțiunile europene au închis în scădere, marcând primul declic după săptămâni întregi

Declinul acțiunilor europene a suvernit în urma informației că Austria va deveni prima țară din vestul Europei care va impune o carantină. Acest lucru se petrecea sfârșitul anului trecut.

Ministrul Sănătății a spus că situația legată de COVID-19 din țară este atât de gravă încât nu poate fi exclusă o carantină care să includă și persoanele vaccinate. Acțiunile europene au înregistrat o serie de maxime în luna noiembrie 2021 datorită unor profituri peste așteptări raportate de companii. Acestea au ajutat investitorii să treacă peste îngrijorările legate de presiunile inflaționiste.