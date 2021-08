Christian Sabbagh și-a șocat fanii: ”Am căzut și eu prada infracțiunilor!” Ce se întâmplă cu vedeta Kanal D

Christian Sabbagh le-a oferit fanilor câteva detalii șocante. Vedeta Kanal D le-a povestit internauților că a căzut până și el pradă infracțiunilor. Ce se întâmplă cu acesta și ce mesaj le-a transmis internauților recent?

Christian Sabbagh a venit cu primele declarații după ce a fost victima hackerilor. Acesta le-a scris un mesaj fanilor după ce și-a pierdut contul de Facebook. El este unul din cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști din televiziune Română și face parte din familia Kanal D de mai bine de 11 ani.

Vedeta are o carieră de succes și se bucură de notorietate în rândul prezentatorilor TV și de comunități mari în mediul online. Sabbagh este foarte activ pe rețelele de socializare și ține permanent legătura cu românii care îl urmăresc pentru activitatea sa ori pentru familia superbă pe care o are.

Din nefericire, recent a căzut și el pradă hackerilor, iar pagina sa de Facebook a fost furată. Realizatorul TV le-a transmis un mesaj internauților în care le-a spus să nu trimită niciun mesaj contului oficial pentru că nu se mai află în posesia lui. Cu toate astea, rămâne în vizorul tuturor pe site-ul christiansabbagh.ro, acolo unde va comunica situația cu fanii până la rezolvarea problemei.

Raman activ pe site-ul christiansabbagh.ro, unde exista si sectiune pentru mesaje, acesta va fi locul unde vom comunica, in mediul virtual. Va multumesc si va voi anunta atunci cand voi recupera pagina de Facebook unde obisnuiam sa ne si sa schimbam opinii” Christian Sabbagh

„Dragii mei, din pacate am cazut si eu prada infractiunilor din mediul online, mi-a fost furata pagina oficiala de Facebook, ma aflu in imposibilitatea de a o accesa. Va rog sa nu imi trimiteti mesaje sau sa livrati pe aceasta pagina informatii de orice fel.

Christian Sabbagh se află de mai bine de 11 ani la pupitrul știrilor Kanal D și intră în categoria celor mai buni jurnaliști de investigație din România. Vedeta a mulțumit tuturor pentru atenție și pentru faptul că rămân alături de el chiar și după trecerea anilor.

„In urma cu 11 ani, va spuneam pentru prima data: “Buna seara doamnelor si domnilor, indiferent ca va aflati la doi pasi de mine sau la mii de kilometri”, din postura unui prezentator de stiri.

Va multumesc ca in toata aceasta perioada m-ati primit in casele dumneavoastra, nu ca un crainic tv, ci ca un membru de familie. Ne revedem in weekend, la Stirile Kanal D!”

Christian Sabbagh (Sursa: facebook.com)