Românul care a lucrat pentru Netflix și Disney, concurent la Chefi la Cuțite. Care e povestea lui

Mădălin Truică a făcut spectacol alături de Lidia Gheorghe în ediția 15 a sezonului 10 Chefi la Cuțite. Celebrii bucătari care ocupă poziții de jurați în cadrul emisiunii s-au amuzat copios când au văzut ce cadou au primit din partea tânărului. Este, probabil, unul dintre ei mai mari animatori din țara noastră. Află în rândurile de mai jos care este povestea românului care a lucrat pentru Netflix și Disney.

Mădălin Truică are 29 de ani și este artist în animații. Tânărul provine din București și a participat în calitate de concurent la Chefi la Cuțite, unde i-a impresionat profund pe bucătari. Atât el, cât și partenera lui, Lidia Gheorghe, s-au prezentat în fața lui Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu într-un mod atipic.

Cei doi concurenți au purtat șorțuri cu un desen în care jurații apar într-o ipostază foarte amuzantă. Toți trei bucătari au rămas fascinați de talentul lui Mădălin Truică și al partenerei sale în domeniul artistic.

Din vorbă în vorbă, s-a descoperit că Mădălin Truică este, probabil, cel mai bun animator din țara noastră. Cu mult efort, perseverență și încredere, bucureșteanul și-a construit un parcurs profesional fascinant. A lucrat chiar pentru conglomerate media de renume la nivel internațional.

Mădălin Truică a animat pentru Space Jam 2. A reușit să îl transforme pe Bugs Bunny într-un adevărat personaj plin de viață. De asemenea, tânărul a colaborat și cu Netflix și Walt Disney Corporation, care se numără printre cele mai de renume organizații media din întreaga lume. Disney, în mod special, este recunoscut pentru filmele sale de animație ce par atemporale.

Mădălin Truică a reușit să atingă succesul prin munca constantă pe care a depus-o de-a lungul timpului. Acum, românul sfătuiește pe toți tinerii pasionați de domeniul animațiilor să își urmeze visul.

Fiecare generație se confruntă cu noi provocări, noi tehnici de animație, care trebuie constant îmbunătățite pentru a rezulta un stil fluid. Însă atât timp cât există pasiune și implicare, nimic nu este imposibil.

Citește și: Trei seriale de animație pe care le poți vedea acum pe Disney+

Deschiderea mea a fost la un proiect Netflix, se numește „Arlo the Alligator Boy”. A fost un proiect foarte drăguț. Am plâns la filmul ăla. Am lucrat freelance. Am lucrat, la un moment dat, trei ani de zile ca animator 3D la Ubisoft România. Pentru jocuri. Cred că astea sunt traumele copilăriei mele, să știu că animez personajele din desenele preferate”, a spus Mădălin Truică, la Chefi la Cuțite.