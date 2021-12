Românul care a fost la un pas să îl ucidă pe Nicolae Ceaușescu. Cum a reușit să fugă din țară după ce a eșuat. Este vorba despre Silvian Cențiu, un rebel din fire și împotriva sistemului din cauza umilințelor la care au fost supuși el și familia sa. Acesta a ajuns, mai întâi fără să știe, complice la o tentativă de asasinare a dictatorului Nicolae Ceaușescu, plănuită cu un an înainte de Decembrie 1989.

După ce toată adolescența s-a poziționat împotriva comunismului, Silvian Cențiu și grupul lui de prieteni credeau că pot salva România. Misiunea de a-l omorî pe Ceaușescu a eșuat, iar acesta a fost nevoit să se ascundă în munți, după care să fugă în Austria, în bătaia gloanțelor. Acesta a povestit cum a ajuns în SUA, a studiat la universități de prestigiu, după care a devenit un om de bază al unora dintre cele mai mari companii din lume, precum Oracle.

Silvian Cențiu a mărturisit că în mintea sa l-a omorât de multe ori pe Ceaușescu.

Noaptea le atacam casele într-un mod copilăros, spărgându-le geamuri, punând afişe şi gumă de mestecat în yală. Însă, într-un mod interesant, am ajuns parte dintr-un complot real de a-l ucide pe Ceauşescu, iniţial fără să ştiu”, a spus Silvian Cențiu pentru adevărul.ro .

Acesta a povestit că un amic l-a plătit să construiască o soluție pentru a comunica prin radio fără a putea fi detectat. A proiectat și a realizat apoi aparate de cifrare, însă abia când cel care le comandase l-a luat de acasă și s-au ascuns în munți a aflat scopul lor.

„Am aflat care era scopul celor două aparate de cifrare pe care le construisem când, într-o dimineaţă, cel care le comandase m-a luat de acasă şi ne-am ascuns în munţi. În primăvara lui 1988, Ceauşescu a anunţat că şi-a suspendat toate călătoriile în străinătate.

Unul dintre aparatele mele fusese montat pe o bombă într-un canal al drumului spre aeroport, bombă menită să-l ucidă pe Ceauşescu pe drumul pe care nu îşi trimitea sosiile: când pleca în străinătate.

Faptul că îşi suspendase în mod neaşteptat şi inexplicabil călătoriile în străinătate părea a indica faptul că fuseserăm deconspiraţi. Nu ştiu nici azi toate detaliile acelei poveşti. Camarazii cu care m-am ascuns în munţi acţionau regimentar, vorbeau puţin, erau secretoşi – aveau motive. Eu căpătasem glas, eram în al nouălea cer că, de fapt, eram parte din aventura pe care o reprezenta acel atentat uimitor pentru mine. Am început să vorbesc neîncetat despre cum, dacă am fi reuşit, am fi schimba ţara”, a povestit Silviu Cențiu.