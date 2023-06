Românul care a devenit o legendă printre piraţi. Cum s-a transformat într-un erou, după ce a fost răpit de somalezi: „Au început să tragă ca nebunii”

Ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 13 ani în apele oceanului Indian va rămâne în istoria nescrisă a marinarilor. Astăzi vă facem cunoștință cu românul care a devenit o legendă printre piraţi. Cum s-a transformat într-un erou un botoșenean, după ce a fost răpit de pirații somalezi: „Au început să tragă ca nebunii”.

Un botoșănean va rămâne în istorie cu faptele sale de vitejie. Acesta a fost răpit de periculoșii pirați somalezi, însă românul a reușit să scape cu viață.

În urmă cu 13 ani, Teofil Crețu, în speranța unei vieți mai bune, a plecat din Botoșani spre Deltă. Odată ajuns acolo soarta i-a surâs astfel că s-a văzut angajat pe un vapor care acostase în portul Sulina.

La început totul a fost cum nu se poate mai bine, viața pe vas fiind pe placul bărbatului din Botoșani. Nimic nu avea să prevestească ceea ce avea să pățească marinarul nostru.

Coșmarul a început când au ajuns în apele oceanului Indian, în dreptul coastelor somaleze. Teofil Crețu, care se afla la acel moment cu căpitanul pe punte a văzut un punct negru în depărtare care se deplasa spre ei. Punctul negru era o ambarcațiune a temuților pirați somalezi.

„La vreo două mile distanță am văzut o barcă , o lagună din asta normală. Zic: Captain, ăia oare nu-s pirați?. Și prin binoclul am văzut unul era cu AG-ul în spate. Pac! Am pornit motoarele! Și ei, când au văzut că schimbăm cursul, au început să tragă ca nebunii!”, a povestit Teofil Crețu pentru jurnalul.ro.