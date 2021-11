Românul care a devenit multimilionar în SUA. A trăit pe străzi, dar acum a ajuns să aibă peste 100 de proprietăți. Cum a făcut, de fapt, avere

Un român a ajuns să aibă o avere imensă, însă a fost nevoit să treacă prin numeroase clipe dificile pentru a ajunge unde este astăzi. Povestea lui este extrem de cunoscută, mai ales pentru că acesta a dormit pe străzi înainte de a da lovitura și a devenit extrem de bogat.

Nick Mocuta deține nu mai puțin de 100 de proprietăți și are o avere imensă la 37 de ani. Totuși, el s-a confruntat cu diverse probleme de-a lungul timpului, ba chiar a dormit și pe băncile din parcuri, ținând cont că avea doar 500 de dolari în momentul în care a venit în SUA.

Multimilionarul a crescut în România, însă și-a dorit să plece în America și să devină bogat și cunoscut. Acesta nu cunoștea limba engleză în momentul în care a plecat din țară. El a ajuns în Los Angeles la vârsta de 21 de ani cu doar 500 de dolari, bani primiți de la bunica sa.

Chiar dacă era absolvent al școlii de afaceri, el nu avea relații sau venituri, așa că nu a găsit un apartament în care să locuiască. Acesta a dormit pe bănci în parc și a mâncat cât se poate de ieftin pentru a se asigura că banii o să îi ajungă și pentru zilele viitoare.

„Primul taxi pe care l-am luat spre oraș m-a costat 100 de dolari. Am rămas astfel cu 400 de dolari, am avut un șoc cultural, n-o să uit niciodată momentul…

M-am trezit dormind pe bănci în parcurile din LA, cu un buget minuscul. Cumpăram câte un hamburger de 1 dolar de la McDonald’s și le spuneam să nu pună brânză, ca să nu plătesc în plus.”, a spus el pentru Jam Press.