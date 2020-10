Cel mai bogat român din America. Povestea fantastică a lui George, ‘vândut’ de România la prețul unei vaci

A fost vândut de România la prețul unei vaci. Separat de părinți când era doar un puști, a trebuit să-și ia viața în propriile mâini. În cele din urmă, a reușit să ajungă în Statele Unite ale Americii. Astăzi, este cel mai bogat român din America. Povestea sa este fabuloasă!

George, cel mai bogat român din America, a fost vândut de propria țară la prețul unei vaci

George Haber a știut dintotdeauna să facă bani. În liceu, împreună cu regretatul artist Adrian Pintea, a pus bazele unei trupe de rock ‘n’ roll. Banii pe care îi câștiga din cântările de la baluri și discoteci depășeau salariile părinilor săi. A plecat din țară în 1975, după ce președintele american Jimmy Carter i-a cerut lui Nicolae Ceaușescu să le permită românilor evrei și sași să plece, dacă aceștia vor dori, în Israel și Germania. În ciuda deciziei părinților săi de a rămâne aici, Geroge și-a făcut bagajele și s-a mutat în Israel.

„De fapt, am reuşit să fiu vândut (râde). Mulţi ani mai târziu aveam să aflu că pentru fiecare dintre cei care am fost lăsaţi să plecăm s-au primit bani. (…) Practic, am fost vândut pe banii pe care se vindea pe vremea aia o vacă de rasă bună”, a povestit George Haber, pentru Adevărul.

În Israel, a absolvit Facultatea de Electronică Technion din Haifa. Apoi, în 1985, ajungea în Statele Unite ale Americii, în Silicon Valley, punctul fierbinte al progreselor tehnologice. A fost angajat ca inginer specialist în circuite integrate, la o companie numită Daisy Systems, apoi s-a mutat la o alt companie, ce a fost, în cele din urmă, cumpărată de gigantul Oracle. Aici l-a cunoscut pe Pe Andreas Bechtolsheim, care a devenit primul investitor în compania românului. Astăzi, Bechtolsheim este unul dintre dintre cei mai bogaţi oameni din lume.

Cum a ajuns cel mai bogat român din America?

Modest, George Haber spune că a fost omul potrivit la momentul potrivit. „Eu am avut şansa să ajung la momentul potrivit, când se făcea trecerea de la analog la digital. Noi am creat primul produs de DVD în software pe calculatoare şi am avut atunci un succes imens. Am fost prima companie din lume a realizat un software care a permis să avem dvd inclus în calculator.(…) Şi atunci a început competiţia, am avut discuţii cu Bill Gates, mai târziu şi cu Steve Jobs”, a spus cel mai bogat român din America, pentru aceeași sursă.

„Prima mea companie am vândut-o cu 87 de milioane de dolari. Pe mulţi i-am făcut atunci milionari, dar e drept că şi eu am devenit încă de atunci, din anii 90, multimilionar”, a mai povestit românul.

Astăzi, George Haber se ocupă de o companie de investiții: „Am o companie de investiţii Cresta Fund, prin intermediul căreia investesc în alte companii cu potenţial, acolo unde sfaturile şi experienţa mea sunt apreciate.”