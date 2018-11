Cum sunt afectați românii de legea marțială impusă de Ucraina

Legea marţială a fost impusă în Ucraina, la o zi după ce Rusia a deschis focul şi a sechestrat trei nave militare. O regiune din Ucraina cu 125.000 de etnici români este vizată de legea marțială. Ce interdicții implică această măsură legislativă.

Printre regiunile vizate de legea marțială adoptată, pe 19 noiembrie, în Kiev se numără și orașul Odesa, unde trăiește o numeroasă minoritate de etnici români, potrivit Digi24.

Legea marțială se aplică unui număr de zece regiuni din Ucraina, pe direcția sud-est și pe un cordon teritorial care vizează țărmurile Mării Negre și Mării Azov, separate de strâmtoarea Kerci.

Potrivit surselor comunitare, în regiunea Odesa trăiesc circa 125.000 de etnici români, supuși de ani de zile unui program agresiv de asimilare de către autoritățile ucrainene.

De altfel, este cunoscută atitudinea nepăsătoare a clasei politice de la București față de comunitățile istorice românești din Ucraina. Logica politică este simplă, dacă nu au dreptul la cetățenie dublă, acești români nu pot forma bazine electorale pentru alegerile din România.

Regiunile aflate sub influența legii marțiale sunt: Vinița, Lugansk (aflată parțial sub ocupație separatistă), Donețk (aflată parțial sub ocupație separatistă), Zaporijjea, Mikolaiiv, Odesa, Cernihiv, Sumy, Harkov și Herson.

Ce prevede legea marțială

întreprinderile și organizațiile își vor schimba modul de funcționare și condițiile de muncă, îndreptându-le spre necesitățile de apărare ale teritoriului;

bunurile ministerelor, autorităților locale, mediului privat și ale cetățenilor vor fi puse la dispoziția forțelor militare;

sporirea gradului de apărare în cazul obiectivelor de interes strategic;

impunerea stării de asediu;

introducerea unor filtre speciale pe segmentele de frontieră, restricționarea libertății de mișcare a cetățenilor, strănilor și apatrizilor, precum și a traficului;

percheziționarea cetățenilor, mașinilor, birourilor și locuințelor;

partidele politice pot fi interzise, precum și întrunirile publice suspectate de intenții care constituie o amenințare la adresa securității naționale, independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei;

monitorizarea strictă a activității companiilor de telecomunicații, a tipografiilor, editurilor, instituțiilor de presă, televiziunilor, rețelelor de Interne, organizațiilor culturale etc.;

recruților și rezerviștilor le va fi interzisă schimbarea locului de reședință fără notificarea în prealabil a organelor militare;

entitățile private, precum și cetățenii, vor avea obligația, în caz de necesitate, să pună la dispoziția armatei sediile de firme sau locuințele;

elaborarea procedurii de găzduire a populației civile în adăposturi adaptate necesităților de securitate, precum și a tacticilor de evacuare a populației și bunurilor materiale;

introducerea aprovizionării standardizate a populației cu produse alimentare și de uz medical.

Petro Poroșenko, Președintele ucrainean a precizat că legea marțială va deveni activă doar în cazul unei agresiuni a trupelor militare ruse pe teritoriul Ucrainei.

Decizia de a introduce legea marțială, fără precedent de la proclamarea independenţei fostei republici sovietice în 1991, a fost luată la iniţiativa preşedintelui Poroşenko, care a justificat-o printr-un risc crescut al unei ofensive terestre ruse.

„Imediat ce un soldat va păşi peste frontiera noastră, nu voi pierde niciun moment pentru a proteja ţara”, a declarat Petro Poroșenko, Președintele Ucrainei.