Românii, învinși la Târgu Mureș de maghiari. Cum a ajuns candidatul ungur primarul orașului

Și în Târgul-Mureș, astăzi, populația a ieșit la vot. Pentru funcția de primar, în Târgu-Mureș, au candidat 13 persoane, printre ei și Soós Zoltán, singurul candidat independent, maghiar.

Soós Zoltán a fost singurul candidat de etnie maghiară printre cei 13, restul fiind majoritari români. Soós Zoltán a candidat independent, dar susținut de formațiunile politice de etnie maghiară. UDMR i-a susținut campania pentru aceste alegeri locale și, conorm datelor preliminare, au făcut alegerea corectă.

Surpriza a fost și mai mare, după anunțarea datelor preliminare de către Biroul Electoral local. Astfel că, datele l-au dat câștigător pe tânărul Soós Zoltán, având peste 16.000 de voturi. Datele l-au dat ca perdant, pe locul al doilea, pe Claudiu Maior, candidatul Pro România. Acesta a avut peste 4.600 de voturi, iar Theodora Benedek a fost anunțată ca fiind pe locul al treilea, cu peste 3.700 de voturi.

”Am votat în primul rând pentru oameni, am votat pentru târgumureșeni, am votat pentru ca locuitorii orașului nostru să își poată vedea împlinit visul de a trăi în armonie, în liniște, în siguranță, într-un oraș modern, într-un oraș european. Am votat pentru ca tinerii să rămână aici în Târgu Mureș, am votat pentru ei și pentru părinții lor (…) Nu în ultimul rând, am votat pentru ca în anul 2020 târgumureșenii să poată să spună cu mândrie că orașul lor este o poartă de intrare în Europa”, a transmis Theodora Benedek, la ieșirea de la sețșia de votare.