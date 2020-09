Secretul sondajelor publicate la ora 21.00. Ce arată ele, de fapt, despre Gabriela Firea și Nicușor Dan

Gabriela Firea și Nicușor Dan au fost cei mai vizibili candidați la alegerile locale de anul acesta. Lăsând la o parte dezvăluirile din presă, despre cei doi, lupta acerbă s-a dat între cei doi candidați.

Sondajele din această seară, exit-poll-urile orei 21:00, arată faptul că bucureștenii și-au dorit schimbarea. Acum, depinde foarte tare ce se înțelege prin această schimbare. Pe de-o parte Gabriela Firea are proiecte care și le dorește duse mai departe, de cealaltă parte, controversatul Nicușor Dan, susținut puternic, propune o nouă viziune asupra Bucureștiului. Procentajul bucureștenilor la vot este dovada că, până la urmă, lucrurile trebuie să meargă înainte.

Nicușor Dan a câștigat acste alegeri locale cu 47,20% în comparație cu procentul câștigat de gabriela Firea, de numai 39%. Asta dovedește că alianța făcutăde PNL cu USR-PLUS a reușit să-și convigă electoratul că merită votul de încredere. Rămâne să vedem care este planul pe patru ani al noului Primar General al Capitalei.

Votul de astăzi a dovedit că lucrurile s-au schimbat în ceea ce înseamnă opțiunea la vot a bucureștenilor. Reacția Gabrielei Firea din această seară, dovedește dezechilibrul dintre ceea ce s-a crezut și care este realitatea momentului.

”Spre dimineață vom afla exact care este rezultatrul real al alegerilor. Declarația o voi face mâine legat de rezultatul votului de astăzi. Proprii mei copii care intrau pe youtube sau prietenii mei găseau tot felul de filmulețe negative la adresa mea care nu au nicio legătură cu realitatea. Cu ce am facut eu ca parlamentar sau ca primar. Nu m-am ocupat cu asa ceva, ca si contracandidatii mei. Eu m-am axat pe prezentarea situației în care am preluat Bucureștiul acum 4 ani. Care sunt proiectele noi si ce ar trebui sa facem de-acum in colo. În această luna de campanie nu am vorbit de faptul ca nu avem centură, că se oprește apa caldă și asta pentru că Guvernul nu a vrut să rezolve problema. Și astfel s-a dat vina tot pe mine pentru acest lucru.”, a declarat Gabriela Firea, după alegerile locale de astăzi.