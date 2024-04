Românii care vor avea reduceri la impozitele pentru terenuri și clădiri. Ce trebuie să faci

Au fost majorate tichetele pentru donatorii de sânge din România

În ultimele luni, numărul persoanelor care au ales să doneze sânge s-a dublat în mai multe judeţe din ţară. Valoarea tichetelor a crescut de la 67 de lei la 280 de lei, măsura intrând în vigoare la începutul acestui an.

Anul trecut, cei care donau sânge primeau tichete de masă în valoare de 67 de lei, plus o zi liberă de la stat. Cei care vor să doneze sânge trebuie să știe că o pot face de maximum 4 ori pe an, la un interval de 3 luni. În plus, trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, peste 50 de kilograme, puls regulat, tensiune arterială stabilă şi să nu se afle sub tratament medicamentos.