Angajații din România care beneficiază de subvenții la ratele imobiliare. Ce condiții sunt puse

În ultimele luni ale anului trecut, în urma unui proiect, se stabileau care sunt angajații din România care beneficiază de subvenții la ratele imobiliare, dar și ce condiții sunt puse. Citește mai departe și află aceste informații.

Așa cum redacția noastră scria la momentul promulgării legii, în mai 2023, Legea nr.113/13.05.2023 a fost promulgată de Iohannis, fiind vorba de anumite drepturi ale angajaților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, mai exact acei angajați care își desfășoară activitatea în alt oraș, altul decât cel de reședință, precum și care sunt ajutoarele acordate acestora pentru plata ratelor imobiliare:

„Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului intr-o altă locație decat cea in care își are domiciliul și care nu deține locuința proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensație pentru chirie de până la 50 % din salariul de bază.”, spune legea menționată.